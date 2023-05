Après une saison encore dans ses standards (18 points à 60% au tir, 10 rebonds), Deandre Ayton chercherait à trouver une nouvelle équipe pour montrer de quoi il est capable au sein d’une franchise qui veut vraiment de lui. A Dallas on est en pleine période de réflexion en cas de départ de Kyrie Irving, et les Mavericks ne seraient pas contre renforcer leur raquette pour remplacer l’impact au scoring du meneur connu pour ses avis à contre-courant.

Phoenix, Arizona. Deandre Ayton sort d’une saison assez compliquée et commence à se sentir délaissé par sa franchise. Devin Booker, Chris Paul et désormais Kevin Durant en troisième couteau du trio, le Bahaméen est sorti du big three des Suns depuis février. Après l’élimination au second tour face aux Nuggets, Phoenix a décidé qu’il fallait du sang neuf : donc ciao au bientôt retraité CP3 et ciao au minot Deandre Ayton ? Le garçon stagne depuis son arrivée en NBA avec des moyennes sans vraie évolution depuis son année rookie datant d’il y a déjà quatre ans. Une bonne relance est donc demandée au pivot des Suns, et Dallas serait bien prête+ à lâcher du monde pour récupérer le poste 5 selon Eric Pincus de chez Bleacher Report.

NBA sources believes the Dallas Mavericks are a ‘likely’ landing spot for Deandre Ayton, per @EricPincus

“The Suns need depth. I can see them getting Tim Hardaway Jr., JaVale [McGee] back, Josh Green and No. 10,” pic.twitter.com/nYozzIn3Y8

Les Mavericks seraient donc prêts à lâcher gros pour récupérer l’ancien numéro 1 de Draft, qui retrouverait celui qui méritait plus que lui cette première place honorifique en 2018. Dans un éventuel package ? Trois joueurs dont deux role players et un pick du Top 10 de la prochaine Draft, assez chargée en talent. Pour entourer Luka Doncic, la nouvelle meilleure option serait celle sur un poste qui ne prend pas de place dans son espace de jeu. Un pivot efficace dans la raquette permettrait aux deux d’être efficaces au scoring sans pour autant se marcher sur les pieds. Un poste 5 permettrait aussi de créer une autre menace plus proche du cercle alors que Luka continuera à foncer tout droit pour mettre des lay-ups de folie quand il ne gavera pas Dede de ballons sur pick and roll.

Selon les Mavericks, la bonne option pour accompagner le Slovène la saison serait donc un nouveau pivot. Malgré la chère monnaie d’échange, Dallas sortirait-il gagnant de ce trade ?

