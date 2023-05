“De la Terre à Pluton, nourri aux bonbons !” Excusez-nous, on était devant Midi les Zouzous. Ah non, c’est bien la rediff’ de Heat-Celtics en fait. Pourtant, on a cru voir un gamin à la mèche folle sauver sa planète de la destruction. Ce minot-là, c’est bien Duncan Robinson qui a aidé à terrasser les espoirs de victoire des petits hommes verts en terre floridienne et qui en même temps est devenu le meilleur sniper de l’histoire du Heat en Playoffs.

Ah un bon dimanche en vue, avec un beau Game 3 entre Miami et Boston pour bien terminer la semaine et en attaque une autre qui sera tout aussi géniale. Belle semaine… Enfin pas pour les fans des Celtics. Encore une défaite pour les Trèfles qui les met bien à mal pour la suite de la série puisqu’ils se retrouvent dos au mur, avec la seule opportunité de gagner les quatre matchs potentiellement restants. Qui sont les Men In White du Heat qui ont décidé de faire du mal aux fans de Boston ? Jimmy Butler, comme depuis le début de la série et des Playoffs. Gabe Vincent meilleur marqueur de la rencontre, ok d’accord. Et Duncan Robinson ! Ouais, cinq tirs primés sur la tête des meneurs adverses. Cinq shoots à 3-points qui lui permettent de devenir le meilleur marqueur à 3-points de l’histoire de Miami.

👏 Duncan Robinson is now the @MiamiHEAT all-time leader in playoff threes, passing LeBron James! pic.twitter.com/2BXX6KF03M

— NBA (@NBA) May 22, 2023

Avec 124 tirs marqués du parking lors de ses quatre campagnes de Playoffs avec le Heat, Duncan Robinson détrône le leader de cette catégorie depuis près de dix ans : le roi LeBron James qui s’était arrêté à 123 shoots de loin avec les Heatles (d’ailleurs on vous conseille un super livre à ce sujet). Avec ses minutes grappillées lors de cette campagne de Playoffs, l’ancien de Michigan marque encore plus de points auprès de son coach grâce à son apport depuis le banc. Lui qui l’avait tant ciré lors de la saison régulière, mais on a la preuve en post-season que Miami lui fait encore confiance quand il faut gagner des matchs à grand enjeu.

Hier sur le parquet du Kaseya Center, on a réussi à raconter l’histoire d’un garçon génial, celle de Duncan Robinson qui a encore une fois écrit l’histoire de la franchise qui avait cru en lui depuis le début. Un gamin fou non-drafté qui a saisi sa chance et qui vient juste de dépasser LeBron James. Juste wow.