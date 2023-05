Porté par un collectif brillant et avec une adresse infernale, le Heat a corrigé les Celtics dans ce Game 3 à South Beach. Victoire 128 – 102 de Miami, qui n’est plus qu’à un match des Finales NBA.

Déjà dos au mur après avoir perdu ses deux premiers matchs à la maison, Boston sait qu’il n’y a désormais plus de place pour l’erreur au moment d’arriver en Floride. Comme au tour précédent contre Philadelphie, Joe Mazzulla tente un coup de poker en sortant Robert Williams III de son cinq au profit de Derrick White.

On attendait une réaction d’orgueil du dernier finaliste NBA mais le début de match reste très timide. Jaylen Brown montre plus d’efficacité, Al Horford sort un peu du bois mais les shooteurs du Heat se mettent en marche rapidement pour calmer Boston. Excellent lors du Game 2, Caleb Martin apporte encore sa pierre à l’édifice en sortie de banc tandis que Jimmy Butler se met au service des soldats à la main chaude.

Miami n’a pas le temps de rigoler. Que donne une défense de fer associée à une adresse infernale (58% au tir et 43% de loin sur la première mi-temps !) ? Une raclée pardi ! Grâce à un super apport de son banc, le Heat se permet même de prendre le large avec Jimmy Butler qui souffle. Bam Adebayo s’occupe de faire le show pour les fans, ça déroule pour les hommes d’Erik Spoelstra.

En face, Boston n’arrive à rien. Les hommes du Massachussetts prennent l’eau. Heureusement pour eux, un petit coup de mieux permet de sauver les meubles avant la pause mais il y a un cran d’écart entre les deux équipes. 61-46 Heat à la mi-temps.

Au retour des vestiaires, Miami reprend son entreprise de démolition et monte encore d’un cran. Défensivement, ça tient toujours aussi bien et en attaque le cercle fait toujours la taille d’une piscine. L’écart grimpe comme dans le premier acte. On attendait une réaction d’orgueil de Boston, mais rien ne vient. Il n’y a qu’une équipe sur le terrain, ça devient presque gênant. Bam Adebayo n’est pas loin d’assassiner Jayson Tatum sur un dunk, on est passé près d’une des actions des Playoffs. Pendant ce temps-là, Jimmy Butler se permet de chambrer Al Horford, c’est de bonne guerre.

30 points d’avance avant le money time, merci au revoir. Les coachs ne sont pas dupes, le suspense est mort et on a donc droit à un garbage time de 12 minutes. De quoi envoyer le bout du banc faire un peu de sport. Les fans ont beau demander Udonis Haslem, le vétéran va rester bien sagement assis pour profiter de cette fin de match où Duncan Robinson et Gabe Vincent envoient quelques dernières bombinettes pour confirmer une soirée enflammée pour les shooteurs de South Beach : l’équipe a tiré à 19/35 du parking !

Miami 3, Boston 0. Une phrase qu’on n’aurait jamais pu prédire dans cette série mais c’est bien une réalité. Les Celtics vont maintenant tenter de sauver l’honneur et d’éviter l’humiliation d’un sweep. Avec encore un match à la maison à disputer et une confortable avance, le Heat n’a jamais été aussi près de retrouver les Finales NBA.