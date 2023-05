Comme chaque semaine sur TrashTalk, retrouvez le programme complet des sept jours à venir (du lundi 22 mai au dimanche 28 mai 2023), pour arriver au boulot avec une gueule de zombie et l’haleine d’une mère-grand qui vient de manger une conserve de harengs pas frais. En attendant quelques potentielles updates, voici le menu signé beIN Sports.

Ça commence déjà à sentir le roussi pour Boston et les Lakers ! Aucune équipe dans l’histoire des Playoffs NBA n’a jamais remonté une série en étant mené 3-0. C’est justement le score dans les deux séries de ces Finales de Conférence après la rouste infligée par le Heat aux Celtics cette nuit. Ce qui veut dire ? On devrait avoir droit à un duel de titans entre Nikola Jokic et Jimmy Butler en Finales NBA dans quelques jours. À moins que Los Angeles ou Boston ne se réveillent un petit peu. L’astérisque “si nécessaire” n’a jamais semblé aussi utile que pour le programme de la semaine que l’on vous laisse découvrir sans plus tard.

Dans la nuit du lundi 22 mai

Game 4 : Los Angeles Lakers – Denver Nuggets, à 2h30 (beIN 1)

Dans la nuit du mardi 23 mai

Game 4 : Miami Heat – Boston Celtics, à 2h30 (beIN 1)

Dans la nuit du mercredi 24 mai

Game 5* : Denver Nuggets – Los Angeles Lakers, à 2h30 (beIN 1)

Dans la nuit du jeudi 25 mai

Game 5* : Boston Celtics – Miami Heat, à 2h30 (beIN 1)

Dans la nuit du vendredi 26 mai

Game 6* : Los Angeles Lakers – Denver Nuggets, à 2h30 (beIN 1)

Dans la nuit du samedi 27 mai

Game 6* : Miami Heat – Boston Celtics, à 2h30 (beIN 1)

Dans la nuit du dimanche 28 mai

Game 7* : Denver Nuggets – Los Angeles Lakers, à 2h30 (beIN 1)

* : si nécessaire