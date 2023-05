C’est le Top 5 du matin, l’occasion de se payer une bonne tranche de highlights made in Playoffs. Allez, on se regarde ça avec le café et le croissant.

Jayson Tatum qui score en contre-attaque, fans de Boston profitez car il n’y aura rien d’autres à mater pour vous.

Bam Adebayo fait danser Jaylen Brown avant de finir en force.

Cody Zeller pour le chasedown en défense et Jimmy Butler qui va sanctionner de l’autre côté du terrain avec la faute, c’est beau.

Max Strus attire la défense avant d’envoyer Bam Adebayo pour le alley-oop. La salle se lève comme un seul homme pour Bam Bam.

Il vous avait manqué mais revoilà Bam Adebayo en train de donner des coups de marteau au cercle, cet homme kiffe sa vie en altitude.