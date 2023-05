NBA Top 5 du jour : Bam Adebayo écrase Isaiah Hartenstein

Une nouvelle nuit de NBA de bouclée et on jette un ultime coup d’œil en arrière avec le Top 5 des plus belles actions de ces dernières heures. Allez, let’s go !

Julius Randle sort le grand jeu pour envoyer un stepback 3 quasiment sur le gong.

Jarred Vanderbilt se la joue LeBron James avec ce chasedown block sur Draymond Green.

Andrew Wiggins réagit plus vite qu’Anthony Davis et ça donne un joli putback.

Stephen Curry fait danser Lonnie Walker IV avant d’envoyer un missile téléguidé du parking au buzzer. Ce Splash Brother est magique.

Bam Adebayo continue de planter des clous sur les ballons aériens. Cette fois, c’est le malheureux Isaiah Hartenstein qui a dû payer les pots cassés.