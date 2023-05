Pendant le Game 5 de cette demi-finale de conférence Ouest, les Warriors se sont détachés des Lakers plusieurs fois dans le match grâce à une attaque qui a bien tourné. Le plan de jeu pour y parvenir ? Cibler Austin Reaves. Si le meneur a apporté une production offensive non-négligeable, sa mauvaise défense a coûté cher aux Angelinos cette nuit.

Austin Reaves fait sûrement partie des plus belles révélations de cette saison. Son apport offensif est tel qu’il a pris une place très sérieuse dans la rotation des Lakers. Cette nuit, il a proposé une belle ligne de stat à 15 points pour un 3/6 à 3-points, 7 rebonds et 5 passes. Un apport solide de role player confirmé. Austin permet également d’apporter du spacing aux Lakers par sa menace à 3-points tout en pouvant porter la balle de façon secondaire dans certains schémas : en gros, un joueur que pas mal d’équipes rêvent d’avoir.

Mais qu’en est-il de sa défense ? Pour mettre les choses au clair, Austin Reaves n’est pas vraiment un mauvais défenseur : il est bon loin du ballon en termes de lectures de ligne de passe, d’aides défensives et de compréhension du jeu. Maintenant sur l’homme, c’est pas aussi bien et ça s’est fait ressentir sur ce Game 5. On a vu des schémas défensifs ultra agressifs de Darvin Ham au cours de la série pour essayer de complètement couper Curry du ballon : mission que Reaves a plutôt bien réussi sur Thompson lors des manches précédentes. Souci ? Ce soir, Babyface s’est amusé de son défenseur : c’est même tout Golden State qui a fait la chasse au mismatch pour faire en sorte que Reaves le défende. Il s’est donc très souvent retrouvé à l’ouest sur les drives du Chef.

Steph. TOUGH. Warriors lead Game 5 in Q4 📺: Live on TNT pic.twitter.com/xod9KLRxeJ — NBA (@NBA) May 11, 2023

Même contre Wiggins, on l’a vu à plusieurs reprises se faire enfoncer sous le cercle. C’était tout l’avantage de mettre Jarred Vanderbilt dans ce 5 : cacher beaucoup plus Austin Reaves. Grâce à la parfaite navigation défensive de Vando, les Lakers étaient moins forcés de switcher sur les écrans et Curry pouvait être gardé par son vis-à-vis. Joli coup des Warriors qui ont réussi à appuyer là où ça fait mal côté Lakers. D’autant plus lorsque Anthony Davis ne patrouillait plus dans la raquette en fin de match.

Darvin Ham a choisi de faire confiance à son joueur… mais forcer d’avouer qu’Austin Reaves était en difficulté cette nuit. On observera les choix de coaching si jamais cela venait à se reproduire. Pas impossible qu’en réaction, Jarred Vanderbilt reprenne quelques minutes sur Steph Curry.