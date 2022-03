Shaquille O’Neal nous offre la grosse quote du jour : « Si les Lakers chopent le huitième spot, ils battront Phoenix »

Malgré une neuvième place et une saison globalement très décevante, les Lakers ont encore des partisans qui les voient faire du lourd en Playoffs. Shaquille O’Neal semble faire partie de ce groupe et il vient de lâcher une quote assez surprenante. Pour le Big Cactus, un affrontement entre Phoenix et L.A. en Playoffs tournerait à l’avantage des… Purple and Gold.

La prédiction peut faire rire mais il ne faut pas croire que Shaquille O’Neal est le seul à y penser. Même en surfant sur la toile, vous pourrez trouver des fans angelinos qui expliquent que la vraie saison de L.A. commence à partir du play-in tournament et que le groupe de Frank Vogel déclenchera ensuite le Playoffs mode, permettant aux pensionnaires du Staples Center de tromper tous les pronostics. Chacun son opinion on a envie de dire et rien ne dit que ce scénario, quand même fortement improbable hein, ne se réalisera pas dans trois semaines. Voir des ultras Lakers pousser l’optimisme un peu loin, on comprend, mais on n’imaginait pas que certains acteurs de la balle orange se positionneraient ainsi. Shaq croit-il vraiment que les joueurs de la Cité des Anges peuvent battre les Suns à l’heure actuelle ? Et bien oui, voici la décla complète lâchée durant le Big Podcast sur TNT.

« If they make if to the eighth spot, they will beat Phoenix » 👀@SHAQ talks Lakers’ playoff hopes on #TheBigPodcast: https://t.co/cjvFFep0RP pic.twitter.com/UdHjerZqt4 — NBA on TNT (@NBAonTNT) March 23, 2022

« Je suis déçu par mes Lakers, beaucoup de gens le sont. On a tous oublié leur âge, « oh Westbrook arrive, oh ils ont Carmelo ». On a l’habitude d’avoir des équipes avec des stars de renom. Donc vous avez une équipe avec trois Hall of Famers. On pourrait penser qu’ils seraient dans les six ou sept, et puis AD ne joue pas. Je doute donc qu’ils fassent le match de barrage. Mais s’ils le font, ils doivent absolument gagner et ils affronteront Phoenix au premier tour. Et s’ils arrivent à la huitième place, ils battront Phoenix. »

Cela reste un avis et Shaq n’est d’ailleurs pas le premier à voir L.A au-dessus de Phoenix. Anthony Davis avait déjà ouvert le bal il y a une dizaine de jours en déclarant que les Lakers auraient battu les Suns s’il avait pu jouer tout le premier tour. Il ne faut d’ailleurs pas oublier que les Angelinos menaient 2-1 dans la série au moment où l’ailier-fort repart à l’infirmerie…

Anthony Davis, asked if his groin injury is the main reason the Lakers didn’t beat the Suns in the playoffs last year, says: “It was … We know that. They know that … They got away with one” — Dave McMenamin (@mcten) March 13, 2022

De là à imaginer une potentielle revanche pour le milieu du mois d’avril ? On en est encore loin. En finissant à la neuvième ou à la dixième place, les Lakers devraient tout d’abord se débarrasser des Pelicans avant de jouer le perdant du duel entre le septième (Wolves, Nuggets) et le huitième (Clippers). Une double confrontation à élimination directe qui ne sera pas une formalité. Si les planètes s’alignent, L.A. retrouverait alors son ancien bourreau pour un remake du premier tour de la saison passée. Vu les dynamiques et les certitudes de chacune de ces deux équipes, dur d’imaginer LeBron James et compagnie prendre quatre matchs à Chris Paul et les siens. Même sans son meneur All-Star, Phoenix a réussi à gagner onze de ses quinze derniers matchs, battant notamment le Heat, les Bulls, les Wolves et aussi les Lakers… de vingt-neuf points. Et il faudrait donc imaginer une sortie de route contre cette même équipe avec CP3 ? Come on. Perso, on mettra pas notre main à couper sur ce pari, peut-être même pas un centime.

Shaquille O’Neal pense que les Lakers pourraient battre les Suns en cas de nouvelle confrontation au premier tour des Playoffs. Grosse subjectivité du Big Cactus envers sa franchise de cœur ou vraie prédiction ? À chacun son avis.

Source texte : NBA on TNT / The Big Podcast