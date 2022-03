Spurs et Lakers vont finir avec un bilan négatif cette saison : une première depuis la fusion ABA/NBA, comme quoi tout arrive

Pour la première fois depuis presque un demi-siècle, les Lakers et les Spurs vont tous les deux finir avec un bilan en dessous des 50% de victoires. C’est un petit événement quand on sait la capacité de ces deux franchises à se maintenir au plus haut niveau.

Fans des Lakers et des Spurs, on vous envoie des bonnes ondes. Si on pouvait s’attendre à ce que San Antonio finisse la saison avec un mauvais bilan, du fait d’un pari clair sur la jeunesse, le fait que les Lakers finissent également avec un bilan négatif est un peu plus étonnant. On l’a déjà dit à plusieurs reprises, les Purple & Gold sont une des équipes les plus décevantes du fait de leur niveau de jeu presque médiocre et ce, malgré un LeBron James historique et monstrueux. Si on vous parle de ces deux franchises mythiques, c’est parce que pour la première fois depuis 1976, à savoir l’année où ABA et NBA ont fusionné, Lakers et Spurs vont finir en-dessous des 50% de victoires en même temps. Pour faire plus simple, jamais depuis 46 ans, Lakers et Spurs n’ont été dans le dur au même moment.

Mine de rien, c’est un petit événement quand on sait que ce sont les deux équipes les plus victorieuses de l’histoire de la NBA. D’un côté, les Angelinos ont remporté 3458 victoires contre 2373 défaites, soit 59,3 % de win, de l’autre les Spurs ont un bilan de 2634 victoires pour 1804 défaites, soit 59,4 % de win, le plus haut pourcentage de toute la Ligue. Ces dernières années, les deux équipes ont été bonnes, voire très bonnes et il suffit de regarder leurs palmarès respectifs pour s’en convaincre. Depuis l’an 2000, 10 des 22 titres appartiennent à l’une de ces deux franchises : quatre aux Spurs (2003, 2005, 2007 et 2014) et six aux Lakers (2000, 2001, 2002, 2009, 2010 et 2020). Ce qui est encore plus original, c’est que les deux équipes sont antinomiques l’une de l’autre. D’un côté, les superstars et les paillettes, de l’autre la discrétion et le collectif. D’un côté, plusieurs groupes se sont succédés, de l’autre un seul et même socle de joueurs a joué ensemble pendant presque vingt ans. D’un côté… bon, vous avez compris l’idée, les Lakers attirent les stars quand les Spurs les forment. Les fans en seront témoins, cela a conduit à une superbe rivalité qui dure depuis le début du 21ème siècle. Kobe Bryant avait d’ailleurs lui-même déclaré : « S’ils n’étaient pas dans le tableau, nous aurions probablement gagné 10 fois de suite. »

Spurs et Lakers en-dessous des 50%, c’est une image peu habituelle dans le classement de la NBA. Petite stat utile à savoir : depuis la fusion entre ABA et NBA, aucune campagne de Playoffs ne s’est déroulée sans au moins l’une de ces deux équipes. Une première cette saison ?