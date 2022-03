Les Lakers creusent toujours plus profond : prolongation cata face aux Rockets, 139 points encaissés, quelle tristesse

Chaque match ou presque des Los Angeles Lakers cette saison n’est qu’une occasion de plus de… se poser des questions. Ces personnes en jaune et violet le font-elles exprès ? Frank Vogel doit-il être condamné pour son emploi fictif ? Les Lakers sont-ils une meilleure équipe que l’AS Lons-le-Saunier ? Merci de faire travailler notre cerveau toute les nuits mais à un moment donné il va falloir se poser quelques questions.

La première question que LeBron James et ses teammates feraient bien de se poser ? « Dans quel hôtel va-t-on bien pouvoir prendre nos vacances, en plus il parait que fin avril la température est plus douce ». Et oh, c’est bon hein, comment voulez-vous qu’on fasse autre chose que d’enchainer les vannes capillotractées alors même que chaque match des Lakers en est une, de vaste blague. La dernière en date, cette nuit ? Le cadeau offert aux très jeunes Rockets, qui n’ont au passage rien volé à personne. Un match serré, du début à la fin car personne n’a daigné défendre et on se dit alors que ce doit être un pacte entre les deux équipes, et le pire dans tout ça c’est qu’on était presque parti pour dire du bien de cette équipe de L.A., malgré l’opération portes ouvertes du jour. LeBron James n’était pas trop dans l’egotrip, Russell Westbrook jouait juste, Malik Monk faisait admirer sa détente et Austin Reaves continuait à étoffer rajouter des arguments à son Gérard d’Or.

Malheureusement quelques minutes seulement auront raison de notre patience, car la fin de match sera tout simplement terrible. Russell Westbrook rate ses habituels jumpers mais on ne lui jettera pas la pierre cette nuit, car sa performance fut globalement très bonne, car on préfèrera mutualiser les critiques. LeBron James a paumé son badge clutch, en face les gamins texans prennent confiance, on y reviendra très vite car il faut bien rendre à César ce qui est à César. Dans la dernière minute ? Russell Westbrook fait clang, LeBron James échoue de près, et sur la dernière possession LBJ préfère servir Carmelo Anthony pour un échec qui doit bien symboliser le 42ème money time raté des Lakers cette saison. En face Jalen Green a pris les choses en main depuis quelques minutes et a scoré les six derniers points pour Houston et il en rajoutera sept de plus dès l’entame de l’overtime. Jalen Green 7, Lakers 0, puis… Rockets 13, Lakers 0, le retour sur le parquet des Angelinos est catastrophique et chacun des joueurs texans sur le parquet en profite pour envoyer sa bombinette, car tant qu’à faire la fête autant finir à poil. Jalen Green termine son festoche avec un nouveau record en carrière à 32 pions, Alperen Sengun est passé pour Nikola Jokic toute la soirée, Kenyon Martin Jr. et Josh Christopher pour des Hall Of Famers et Kevin Porter Jr. frôle le triple-double et tout ce beau petit monde rejoindra la douche mort de rire après une bonne grosse soirée de rigolade.

Les Lakers ? On est donc sur un 28-37 et une neuvième place qui n’a lieu d’être que grâce à la faiblesse de la concurrence, en sachant que le mood actuel est tellement claqué que même l’équipe de CFA des Blazers semblerait à même de gérer le squad de Vogel. Dans l’envie, dans l’exécution, en attaque ou en défense, absolument rien ne va. Rien, rien, rien.