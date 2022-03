Jayson Tatum continue de Jayson Tatoumer : 44 points face aux Hornets, victoire tranquille des Celtics, ça enchaîne

Les Celtics se déplaçaient cette nuit à Charlotte pour tenter d’obtenir une quatrième victoire consécutive et sont donc repartis avec ce qu’ils étaient venus chercher. Cerise sur le gâteau ? Jayson Tatum a encore été énorme avec 44 points, parce que le mec a décidé de ne plus jamais s’arrêter de cartonner.

On avait laissé les Celtics dimanche dernier avec une victoire face aux Nets et un énorme Jayson Tatum à 54 points. On avait également laissé les Hornets avec un arrière-train ouvert en grand la veille, suite au passage de Kyrie Irving dans leur défense. Cette nuit ? Disons que les hommes de Ime Udoka n’ont pas trop trop souffert. Tout commence pour le mieux avec un Marcus Smart qui balance des alley-oops dans tous les sens pour Robert Williams III et Jayson Tatum, même si en face les Hornets font circuler le ballon pour obtenir des tirs ouverts, à l’image de P.J. Washington qui plante deux 3-points ouverts dans les corners en début de match. Les C’s sont plutôt maladroits et shootent alors à seulement 10/24, dont un vilain 4/17 de loin en première mi-temps. Les 9 rebonds offensifs dans le premier quart leur sauce cependant la mise et leur permet de marquer en seconde intention pour rester devant au score. Mais si les joueurs de James Borrego espéraient inquiéter les Celtics en restant accrochés au score malgré les différents runs des Verts… on en connait un qui n’en avait rien à foutre.

On parle de Jayson Tatum, 16 points au compteur à la mi-temps et vous connaissez la suite.

Au retour des vestiaires un autre frelon prend les commandes de la ruche puisque Miles Bridges, qui n’avait pas mis un panier jusque-là, va marquer 11 points dans le seul troisième quart. Ah oui, vous vous souvenez quand on disait que Jayson Tatum était chaud ? On y est. 28 points pour lui douze minutes plus tard, le mec ne force rien et introduit deux gros runs celtes (13-4 et 16-0) qui finissent de piétiner les espoirs des Hornets. L’avantage glané sera évidemment gardé jusqu’à la fin de la rencontre et, de son côté, l’ami Jayson se disait pour sa part que finir à 28 points n’était pas de son standing. 16 nouveaux points pour finir la rencontre, 44 au total à 67% au tir, 5 rebonds, 3 assists, 3 interceptions, une journée de plus au bureau pour le papounet de Deuce, un café, l’addition.

Les Hornets n’ont rien pu faire face au monstre vêtu de vert. En pleine grâce depuis le début de l’année 2022, les Celtics ont une nouvelle fois pu compter sur leur All-Star afin d’aller chercher une quatrième victoire consécutive. Prochain match à la maison, face aux Pistons pour tenter d’aller chercher la cinquième, ça « devrait » le faire sans trop de problèmes.