Ça y est, la NBA a officiellement recommencé et qui reprise dit performances XXL. Et le duo Jayson Tatum – Jaylen Brown n’a pas fait dans la dentelle puisque les deux ont planté 35 points chacun pour dominer les Sixers. Bref, une première soirée d’exception pour les Jay Brothers, qui ne pouvaient pas mieux espérer comme premier match.

On s’attendait à du lourd pour le match d’ouverture de la saison 2022-23, et on n’a pas été déçus. Tout comme les 19 000 fans des Celtics qui ont pu, en plus de savourer une première victoire face aux Sixers, voir leurs deux stars déchirer la défense de Philly. Du parking, à mi-distance, en transition, sur des gros tomars, les deux ailiers en ont livré pour tous les goûts et ce dès le début du match. Au total ? 70 points à 61,3 % au tir. De quoi inscrire gentiment leurs noms dans les livres d’histoire de la NBA. Avec la performance de ce soir, ils deviennent en effet le troisième duo de l’histoire de la Ligue à scorer 35 points chacun pendant le premier match de la saison. Les autres ? Oscar Robertson & Jack Twyman en 1961-62 et Jerry West & Wilt Chamberlain en 1969-70. Des jolis p’tits noms du basket, ouais. Ils sont d’ailleurs le premier duo de l’histoire de la franchise de Boston à scorer 30 points chacun au premier match. Et ils le font pour la deuxième fois, après 2020 où ils avaient scoré 33 (Brown) et 30 (Tatum) points face aux Bucks. Les fans des C’s peuvent et doivent avoir des étoiles plein les yeux après cette première sortie qui annonce la couleur pour le reste de la saison. Eh mais c’est qu’un premier match hein. Merci l’expert, mais ça reste hyper encourageant et surtout hyper impressionnant. Demandez donc aux Sixers.

Tu peux quasiment pas demander plus de la part de tes deux leaders, Brown et Tatum, pour le premier match de la saison en l’absence d’Ime Udoka, à domicile avec cette incertitude, face à un rival de l’Est. Voyons la fin de ce match, mais le message envoyé par eux deux est fort. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 19, 2022

Le premier quart fut pourtant relativement discret même si Tatum a marqué 8 points et Brown claqué un énorme dunk en transition pour faire se lever la salle, mais à la mi-temps les deux lascars avaient atteint respectivement 18 et 16 points dont 14 dans le deuxième quart-temps pour Brown. On était donc sur les bases d’un très gros match et… ça a continué de plus belle puisque dans le troisième quart, Jayson Tatum a pris les choses encore plus en main pour causer un premier écart avec Philly (17 points à 7 sur 9 au tir dans cette seule période). Et Brown pendant ce temps alors ? Seulement 4 petits points, mais ne vous inquiétez pas le lieutenant de luxe de JT en ajoutera 13 à 5/7 dont 3/5 du parking en fin de match. À l’arrivée, ça donne donc 35 points chacun, mais petit bonus accordé à Tatum qui a chopé 12 rebonds et distribué 4 passes décisives. Des performances de mammouth au final et on espère que vous les aviez pris dans votre deck TTFL, parce que ça a envoyé du très sale.

Voilà une sacrée manière de démarrer une saison et de montrer qu’on est prêts à retourner en Finales avec de nouvelles intentions. Le duo des Jay’s a été magnifique et on en redemande encore. Rendez-vous vendredi soir face au Heat, mais pas sûr que la bande à Jimmy Butler les laisse réitérer une telle performance à la FTX Arena.