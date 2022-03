Jeux Olympiques de Paris 2024 : marche arrière, l’Équipe de France ne jouera pas sa phase de poules Porte de Versailles

Le site faisait l’objet d’une grosse polémique depuis une dizaine de jours, le calme devrait finalement revenir suite à l’annonce commune du Comité d’Organisation des Jeux Olympiques (COJO) et de la FIBA. Non, l’équipe de France et leurs adversaires ne joueront pas la phase de poules des JO dans le Hall 6 du Parc des Expos à la Porte de Versailles. Victoire ? Victoire !

On avait rarement vu autant de monde monter les boucliers au même moment pour défendre la discipline du ballon orange. Depuis dix jours, joueurs et experts se relayaient à tour de rôle pour envoyer des piques à l’attention du COJO et de son président, Tony Estanguet. L’objectif : montrer la colère du basket français face au choix d’organiser la phase de poule des JO au Parc des Expos. Envoyer les vice-champions olympiques dans une salle qui n’a pas hébergé la moindre rencontre de basket, qui n’est même pas considérée comme étant dans les normes, c’est non et c’était surtout vu comme un manque de respect envers les joueurs de l’EDF. Preuve étant, la prise de position publique de plusieurs athlètes comme Evan Fournier, Nicolas Batum, Vincent Poirier et Rudy Gobert pour ne citer qu’eux, qui avaient du mal à croire que leur troupe se pointerait dans le Hall du Salon de l’Agriculture pour lancer leur aventure olympique à domicile.

Je comprends pas, c’est l’organisation des J.O d’hiver ?

J’ai l’impression que vous en avez juste rien à foutre des sports Co.

Vous nous sortez des excuses à 2 balles pour justifier votre organisation catastrophique.

Evan Fournier (@EvanFourmizz) March 18, 2022

Isidore de Braize et moi arrivant au Hall 6 du Parc expo pour le premier match des Jeux Olympiques ⁦@Paris2024⁩.

⁦@ffbasketball⁩.

Evan Fournier (@EvanFourmizz) March 16, 2022

Comment peut-on accepter de voir le basket, le sport Co le plus populaire aux J.O être envoyé dans le parc expo ?

Plafond trop bas, salle pas adaptée. @Jpsiutat on ne peut pas laisser passer ça !!!

Evan Fournier (@EvanFourmizz) March 16, 2022

.@jeuxolympiques @FIBA @TonyEstanguet @Anne_Hidalgo @Paris2024 Are you really gonna let the best team sports of the event be played in this location? I don't know who's in charge but you have to do better for basketball!
— Nicolas Batum (@nicolas88batum) March 16, 2022

Je sais pas qui s'occupe de sélectionner les salles pour les JO 2024 mais frero va falloir se réveiller parce que tu nous fou la honte au yeux du monde là
— Vincent Poirier (@viinze_17P) March 16, 2022

Ce cri du cœur, collectif, semble avoir été entendu. En effet, Arnaud Lecomte, du journal l’Équipe, informe aujourd’hui la planète sportive que le COJO, en accord avec la FIBA, a finalement rétropédalé sur ce fameux Hall de la Porte de Versailles. Selon le quotidien français, les deux entités doivent partager un communiqué commun dans l’après-midi de ce jeudi afin de changer l’emplacement de la phase de groupes des prochains Jeux, du point de vue du basketball. Les raisons évoquées à ce changement ? Des contraintes techniques non résolues, à savoir l’éclairage, l’air conditionné, et la hauteur de plafond notamment. Hauteur du plafond qui avait été the sujet discuté en mode comptoir PMU ces derniers jours, puisqu’on avait du mal à croire que des basketteurs puissent jouer dans une salle non-réglementée, un avis partagé notamment par Rudy Gobert qui avait joliment déclaré : « Je ne vais pas jouer dans une salle où je me cogne la tête quand je shoote ». La vitesse de cette réponse sous forme de marche arrière est étonnante, alors que le site semblait avoir été validé par le COJO et que, selon certaines personnes proches du dossier, aucun plan B n’avait été réellement envisagé. L’instance olympique a-t-elle en fait cédé face à la réaction massive et les pressions des principaux concernés ? C’est possible, mais on ne peut pas se baser là-dessus uniquement.

Ce que l’on sait cependant, c’est que le Bureau Central de la FIBA se réunit ce vendredi 25 mars et, toujours selon l’Équipe, il y avait peu de chance qu’il se prononce en faveur du fameux Hall 6. En annonçant le changement avant ladite réunion, le comité d’organisation s’évite sans doute quelques discussions avec l’entité internationale, mais cela ne résout pas toute cette affaire pour autant. Car oui, encore faut-il trouver un nouveau lieu d’accueil pour la compétition ! Les phases de poules ne vont pas disparaître de manière magique, comme le basket à la télé en plein match olympique (sic). L’hypothèse d’une délocalisation en province (à l’image de ce qui est fait pour le Hand à Lille) semble être repoussée à cause de son coût élevé, ce qui laisse un possible retour à Porte de la Chapelle comme étant la meilleure option actuelle. Reste à savoir si le comité pourra faire cohabiter la balle orange avec le badminton et la gymnastique rythmique, ou si une nouvelle solution sera trouvée dans les prochaines semaines. On est loin d’en avoir fini avec cette affaire, et il y a de bonnes chances pour que le dossier soit à nouveau dépoussiéré dans les jours à venir. On peut cependant compter sur une chose, c’est la prise de parole des basketteurs français lorsqu’il s’agit de défendre leur discipline et lui offrir les meilleures conditions de jeu possible.

Le Hall 6 du Parc des Expos accueillera toujours le Salon de l’Agriculture, mais pas l’Équipe de France de basketball aux Jeux Olympiques de 2024. Le COJO doit annoncer dans l’après-midi sa décision d’abandonner le site polémique comme emplacement pour la phase de poules des prochains JO, mais la grosse question qui reste en suspens est la suivante : où joueront nos Bleus ?

Source texte : l’Équipe / Arnaud Lecomte