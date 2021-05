Anthony Davis a assumé : 34/10/7/3 et l’envie de gagner, ça change quand même pas mal la donne

Pas loin d’être invisible dans le Game 1 et dominé par un jeunot nommé Deandre Ayton, Anthony Davis était dans l’obligation de se bouger lors de la deuxième manche à Phoenix afin d’aider les Lakers à égaliser. Et c’est exactement ce qu’il a fait.

Anthony Davis l’avait dit directement après la défaite du Game 1 à Phoenix. « On ne peut pas gagner un match, et encore moins une série, si je joue aussi mal. Donc je prends la responsabilité de la défaite. Nous serons meilleurs au Game 2. » AD avait terminé le premier match avec une feuille de stats indigne de son talent : 13 points, 7 rebonds, 3 contres à 5/16 au tir. Cette nuit ? Ce n’était pas le même homme, et il a clairement assumé ses propos : 34 points, 10 rebonds, 7 passes décisives, 3 contres, 7/15 au tir (2/4 de loin) mais surtout 18/21 aux lancers-francs. S’il y a bien un chiffre qui symbolise le regain d’agressivité du bonhomme, c’est son nombre de lancers. Le monosourcil a arrêté de jouer à la baballe dans le périmètre pour vraiment commencer à mettre la pression sur la défense adverse. On parle beaucoup des limites de son association avec Andre Drummond, du manque d’espace que ça peut causer pour AD, et on est nombreux à vouloir observer Davis plus souvent sur le poste 5. Mais au final, c’est aussi une question de mindset. Les Lakers ont fait en sorte qu’il soit particulièrement impliqué, et il a répondu en posant son empreinte sur le match des deux côtés du terrain. Peu importe si c’était avec Drummond, Marc Gasol (qu’on a redécouvert cette nuit) ou sur le poste 5 comme en fin de match, Davis a fait du Davis. Intérieur, extérieur, sur la ligne des lancers, il a sanctionné et c’est lui qui a planté un 3-points crucial avec un peu plus de deux minutes à jouer dans le dernier quart, pour faire passer les Lakers de +3 à +6.

Voici le Anthony Davis que les champions en titre attendent chaque soir, le Anthony Davis qu’ils auront besoin s’ils veulent d’abord passer Phoenix et ensuite réaliser le doublé. Après la défaite du Game 1, il a fait des heures supp’ à la salle pour tenter de trouver son rythme offensif dans le deuxième match, on peut dire que ça a payé. Et maintenant, va falloir qu’il garde cette même mentalité sur le parquet du Staples Center, qu’il va découvrir en mode Playoffs pour la première fois depuis son arrivée à Los Angeles à l’été 2019. Les Lakers ont réussi à récupérer l’avantage du terrain dans la chaude arène de Phoenix, ce n’est pas pour le rendre et être obligé de s’imposer une deuxième fois dans l’Arizona. Avec un LeBron James probablement pas dans la forme de sa vie, Anthony Davis se doit de step-up, encore et encore, même si son état de santé a aussi tendance à provoquer quelques doutes. On sait que le King va réaliser ses stats quoi qu’il arrive, pas sûr cependant qu’il puisse atteindre le niveau suprême en Playoffs alors on veut voir AD se comporter en patron. Anthony le sait, être une superstar et porter le maillot des Lakers, ça vient avec de grandes responsabilités. À lui de les assumer, comme cette nuit.

Un grand Anthony Davis avec une victoire au bout, c’est exactement ce qu’on voulait voir de la part du monosourcil. On se donne désormais rendez-vous dans la nuit de jeudi à vendredi pour le Game 3 qui s’annonce crucial, et dans lequel AD aura à cœur de briller à nouveau.