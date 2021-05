Récap de la nuit en NBA : les Celtics et les… Clippers sont dans le rouge, et un énorme choke potentiel s’est caché dans ce titre

Le premier tour des Playoffs est rentré dans son rythme le plus sérieux… mais pas pour tout le monde. Si les Lakers ont bien réagi cette nuit à Phoenix et que les Nets ont de nouveau fait respecter leur loi et la logique contre Boston, l’énorme coup de tonnerre de ce premier tour nous vient pour le moment de Dallas, avec une série menée 2-0 par les Mavs face aux Clippers. Y’a le feu au lac chez Kawhi et PG, et c’est Luka Doncic qui se marre comme un gosse.

Nets – Celtics : 130-108

Suns – Lakers : 102-109

Clippers – Mavericks : 121-127

Nets – Celtics : que dire de plus si ce n’est qu’on est peut-être face à la série la plus… déséquilibrée de ce premier tour. L’attaque des Nets tourne à plein régime, celle des Celtics patine, et quand Jayson Tatum ne manque pas des tirs il se prend des patates dans le nez. Victoire facile cette nuit grâce notamment à un gros premier quart de Joe Harris, derrière Steve Nash a pu faire tourner, ça fait 2-0 Brooklyn et si le Big Three des Nets n’a pas encore sorti le balai… ils se sont déjà clairement saisi du manche.

Suns – Lakers : nouveau match énorme entre deux des plus grosses forces de frappe de l’Ouest, et cette fois-ci ce sont les patrons de L.A. qui ont haussé le rythme. Un Anthony Davis surpuissant, un LeBron James qui met les tirs qu’il faut, un Dede Drummond en souffrance face à Deandre Ayton mais solide en attaque et au rebond, un Dennis Schroder en parfait facteur X, et au final les Suns n’auront pas su capitaliser sur le coup de chaud de… Cameron Payne. Suns 1, Lakers 1, et très franchement… ça sent très fort la série all-time.

Clippers – Mavericks : alors là… on est sur une série incroyable qui se dessine. Des Mavericks une fois de plus joueurs, le duo Kristaps Porzingis / Tim Hardaway Jr. en pleine bourre, Luka Doncic qui s’éclate comme jaja, et en face des Clippers… qui prennent des photos, refusant d’imposer leur propre rythme et se faisant donc tabasser fort logiquement. 30 pions pour Kawhi Leonard à la pause et 41 au final mais des Clippers tellement tendres et désormais menés 2-0 avant de… retourner à Dallas. La crise guette à Los Angeles, y’a le feu au lac, prenez toutes les expressions que vous trouverez mais la réaction est o-bli-ga-toire, car en cas d’élimination rapide le pan-pan cul-cul s’annonce incroyable.

Le top pick en TTFL : Anthony Davis

