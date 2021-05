NBA Top 10 du jour : Lob City déménage à Brooklyn, Blake Griffin est de retour dans son prime

Dans votre pieu, dans les transports, juste avant d’arriver au boulot et même pendant les Playoffs, retrouvez votre Top 10 du jour concocté par la NBA. Et nous, on rajoute juste un peu d’épice aux commentaires. Let’s go !

#10 : Josh Richardson envoie tout sauf un cadeau à Willie Cauley-Stein qui doit se tordre pour chercher le ballon à l’autre bout du Pacifique.

#9 : MVP ! DPOY ! Alex Caruso nous rappelle qui est le GOAT. Une fois de plus.

#8 : Un cadet contre un senior de 68 ans, Kemba Walker passe avec une facilité (aussi grâce au bon spacing de Tristan Thompson, Q.I. basket juste monstrueux) déroutante pour Blake Griffin qui tape un sacré nae-nae sur 15 mètres, avec une petite grimace comme à son habitude pour nous régaler.

#7 : CP3 en mode… CP3. Chris Paul renvoie Dennis Schröder en Allemagne puis joue avec la défense des Lakers pour servir Torrey Craig. En tout cas, Marc Gasol s’est sacrément imposé dans la raquette, elle est loin l’époque de DPOY…

#6 : Arrêtez. Stop. Wesh Luka c’est insupportable. Le gars Doncic joue un nouveau basketball, trois points sur un pied tout en montrant au monde que Rajon Rondo c’est son petit frère. Du grand n’importe quoi, pour notre plus grand plaisir.

#5 : Qui a osé parler de 68 ans ? Blake Griffin back in his prime baby. Joe Harris le sert royal même si Robert Williams tente de le découper, Blake nous lâche un poster cadeau pour les nostalgiques.

#4 : C’est trop facile. Luka Magic, est-ce qu’il y a un seul truc que tu ne sais pas faire ? Là c’est petite balade du soir à Los Angeles, on passe dire bonjour à PG, Kawhi, Zubac, puis on finit par un gros poster sur Marcus Morris qui n’a pas réussi cette fois à faire une faute grossière sur le Slovène.

#3 : Les gars ça fait quoi, une petite trentaine d’années que LeBron est dans la NBA ? Eh bah Milka (parce qu’ils l’ont mangé) Bridges ne défend toujours pas le alley-oop sur King James alors qu’Anthony Davis qui le sert regarde son mentor depuis le début de sa course. Franchement Bridges, y’a pas plus simple que défendre sur ça.

#2 : Bitch don’t kill my vibe… Excusez-nous, on est de retour en 2012 puisque Blake Ops a décidé de nous régaler, un nouveau poster cette nuit, et il est allé le chercher.

#1 : Mesurer 3 mètres comme Kristaps Porzingis peut aussi poser des problèmes : totale perte d’équilibre du Letton pour un Paul George très vif. Ne cherchez plus son nouveau surnom : Porzingis P.

Pour les images c’est juste en-dessous, y’a plus qu’à cliquer. Nous ? On commence à avoir fait le tour alors on va tranquillement s’étirer un bon coup avant la suite. À très vite ? Allez, à très vite !