Luka Doncic s’éclate face aux Clippers : quand t’as un génie du basket et une défense qui laisse faire, le cocktail est explosif

Il a 22 piges. Il est seulement dans sa troisième saison NBA. Mais Luka Doncic donne déjà d’incroyables leçons à la concurrence en Playoffs. On avait eu un sacré aperçu l’an passé dans la défaite au premier tour des Mavericks face aux Clippers, aujourd’hui on a droit au package complet et ce sont encore les Clips qui prennent plein tarif.

Kawhi Leonard et ses copains vont avoir du mal à trouver le sommeil d’ici au Game 3 de vendredi. En même temps, comment s’endormir quand vous avez ce visage souriant mais terriblement flippant de Luka Doncic en tête ? Comment ne pas appréhender le prochain match quand vous avez en face de vous un mec qui fait absolument tout ce qu’il veut avec un ballon de basket, peu importe qui vous envoyez sur lui ? On en est arrivés à un point où on se demande si Luka Doncic joue vraiment les Playoffs NBA où s’il est sur le playground du coin dans sa Slovénie natale. Parce que le mec s’amuse littéralement avec les Clippers dans ce début de série. L’an dernier, dans la bulle, il avait porté les espoirs des siens avec son buzzer beater absolument monstrueux au Game 4, aujourd’hui il fait en sorte de n’en laisser absolument aucun aux Angelinos, qui doivent désormais bien regretter leur décision de foirer volontairement leur fin de saison pour éviter les Lakers. Car si ça continue, certes ils ne rencontreront pas les champions en titre, mais ils ne rencontreront tout simplement plus personne dans ces Playoffs 2021. Clairement, jouer Luka Doncic au premier tour, c’est un très mauvais calcul et la superstar des Mavs est en train de faire payer les Clippers en beauté. Luka cette nuit ? 39 points, 7 rebonds, 7 caviars à 16/29 au tir dont 5/13 du parking. Tranquille. Y’a eu un peu de déchet certes (2/7 aux lancers-francs, 7 pertes de balle), mais ça ne pèse pas très lourd face aux coups de génie de Doncic, qui avait déjà sorti un triple-double dans le Game 1 (31 points, 10 rebonds, 11 assists).

Sous les yeux de Dirk Nowitzki, avec qui il a pris la pose après la rencontre (parce que oui, Luka est du genre à donner la leçon avant d’arborer son plus beau sourire pour quelques photos), Doncic a torturé les fans en carton assis dans les tribunes du Staples Center. Même eux semblaient dégoûtés à force de voir Luka enchaîner les actions que seul Luka semble capable de réaliser. On attendait particulièrement Kawhi Leonard sur Doncic dans cette rencontre, on y a eu droit sur plusieurs séquences mais même le double défenseur de l’année n’a rien pu faire pour véritablement ralentir le prodige. Quand Luka est dans sa zone, vous pouvez mettre Kawhi, Paul George, Pat Beverley, Sergio Ramos ou n’importe qui d’autre sur lui, it’s over. Vous en connaissez beaucoup vous des mecs capables de lâcher des fadeaways sur la tronche de Leonard ? Pas nous, encore moins des mecs qui ont 22 ans. Vous en connaissez beaucoup des gars capables de planter un 3-points contesté quasiment sur… une jambe ?!? C’est ce qu’il a fait dans le troisième quart-temps, où il a aidé les Mavericks à créer l’écart. Et s’il commence en plus à postériser des gens, autant remballer tout de suite hein. C’est simple, Luka Doncic représente un cheat code ambulant, un problème presque insoluble pour les défenses, encore plus quand elles manquent cruellement d’intensité comme c’était le cas cette nuit pour les Clippers. Il peut les disséquer sur pick & roll/pop ; quand vous passez en-dessous de l’écran il sanctionne du parking ; quand il ne score pas il fait jouer les autres… disons que la meilleure chose à faire au final, c’est de prier pour qu’il ait une mauvaise soirée et que la frustration prenne le dessus sur son talent. Sinon, à part ça, on ne voit pas. Sous son impulsion, les Mavericks ont livré une performance offensive et collective XXL (58,5% de réussite au tir, 18 tirs primés, 25 passes décisives), de Tim Hardaway Jr. à Kristaps Porzingis en passant par les contributions des différents role players. Et les Clippers n’ont jamais su répondre à ça sur le plan défensif. On est maintenant à 0-2 avant d’aller rejoindre la maison de Doncic, qui voudra continuer son petit festival devant son public dès vendredi.

Si les Playoffs représentent le pire cauchemar des Clippers, ils sont un vrai terrain de jeu pour Luka Doncic. Le génie slovène fait à peu près ce qu’il veut avec la bande à Kawhi Leonard, qui va devoir hausser le ton sérieusement même si ça pourrait ne rien changer du tout vu le talent du numéro 77 de Dallas.