Jared Dudley pense que plusieurs équipes ont bricolé pour éviter les Lakers : tiens tiens, on se demande de qui il parle

Jared Dudley is back, et ses belles déclarations aussi. Après avoir foulé les parquets pour la première fois depuis environ dix ans hier, le tourneur de serviettes officiel des Lakers estime que plusieurs équipes ont volontairement perdu des matchs pour éviter de croiser les Lakers en postseason.

Ahh ce bon vieux Jared, toujours là pour lancer des polémiques et faire parler. Membre indispensable du bout du banc des Lakers, Dudley fait plus de bruit derrière les micros que sur le parquet. Mais clairement, le bonhomme est un bon client et sa dernière décla vise plusieurs concurrents de l’Ouest qui auraient, selon lui, bricolé en cette fin de saison pour éviter de se retrouver sur la route des Lakers lors des Playoffs à venir. C’est Dave McMenamin d’ESPN qui nous partage les propos de Jared Dudley, qui n’a cependant pas voulu nommer les équipes en question. Mais pas besoin d’être un génie pour comprendre que le joueur des Lakers parle sans doute des Nuggets et des Clippers, qui ont terminé troisièmes et quatrièmes de la Conférence Ouest après avoir perdu tous les deux lors de la dernière journée de saison régulière, respectivement contre Portland et… le Thunder. En cas de victoire chez les Blazers, les Nuggets auraient non seulement sécurisé leur troisième place mais ils auraient surtout envoyé Portland au play-in tournament, permettant ainsi aux Lakers de prendre le sixième spot pour affronter Denver au premier tour des Playoffs. Quand on voit qu’un illustre inconnu du nom de Markus Howard est le joueur de Denver qui a obtenu le plus de minutes sur le parquet du Moda Center dimanche, on se rend compte assez rapidement que les Nuggets ne voulaient pas trop gagner. Quant aux Clippers, ils ont réussi le magnifique exploit de perdre contre Oklahoma City, envoyant l’équipe C tout en laissant Daniel Oturu (who ?) se prendre pour Kobe Bryant (21 shoots tentés le mec, pour… cinq paniers). Pour la petite histoire, sachez que les hommes de Tyronn Lue ont perdu trois de leurs cinq derniers matchs de saison régulière. Visiblement, les Clippers ne souhaitaient pas terminer sur la plus petite marche du podium, ce qui aurait pu ouvrir la porte à un premier tour LAC – LAL en cas de sixième place pour les champions en titre.

Jared Dudley, without naming names, said teams were “managing” their schedules down the stretch to avoid the Lakers. He thinks it’s a bad strategy: says the Lakers will be most susceptible to an upset in the first round and will only get stronger from there. — Dave McMenamin (@mcten) May 17, 2021

Désormais, si la logique est respectée et que les Lakers battent les Warriors lors du premier match du play-in tournament (ils seront alors septièmes), Denver se retrouvera dans la même partie de tableau que les champions en titre à l’Ouest, avec potentiellement une demi-finale de conférence à jouer si les deux équipes arrivent jusqu’à ce stade. En perdant sur le parquet d’Oklahoma City, les Clippers ont assuré leur quatrième place, ce qui signifie qu’ils ne pourront pas rencontrer les Lakers avant une éventuelle Battle of L.A. en finale de conférence. Cependant, si LeBron James et Cie venaient à perdre contre Golden State pour ensuite l’emporter lors du deuxième match du play-in tournament, ils seraient alors officiellement huitièmes de l’Ouest et basculeraient ainsi dans l’autre partie du tableau, celle qui pourrait nous donner un Clippers – Lakers en demi de conf’. En tous les cas, peu importe les stratégies des uns et des autres, Jared Dudley pense que c’est un mauvais plan d’essayer d’éviter les Lakers en début de postseason car selon lui, ils ne vont que monter en puissance à partir de maintenant. Pour Jared, vaut mieux jouer Los Angeles tout de suite car plus tard, ce sera très compliqué. Sauf que ce scénario sous-entend que les Lakers vont forcément aller loin en Playoffs, ce qui n’est pas certain du tout car vu comment c’est parti, il faudra déjà se coltiner les Suns voire le Jazz au premier tour.

« Si j’étais une autre équipe, je préférerais jouer contre nous assez tôt. Je préférerais affronter les Lakers quand LeBron James revient d’une blessure à la cheville. On essaye de trouver notre alchimie. Vous pensez qu’on sera meilleurs plus tard ou maintenant ? Je veux dire, plus on jouera, plus notre alchimie sera bonne, plus forts on sera. » – Jared Dudley

Jared Dudley a sûrement raison. Certaines équipes ont probablement gardé un œil sur les Lakers pour tenter de faire ce qu’il faut afin de les éviter. En même temps, qui a envie d’affronter les champions en titre avec LeBron James et Anthony Davis, qui sont aujourd’hui dans le play-in tournament uniquement à cause des blessures ? Pas grand monde.

Source texte : ESPN