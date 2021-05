Les Mavericks font encore leur loi à Los Angeles : Luka Doncic et ses potes prennent le Game 2, les Clippers déjà au bord du gouffre

En reprenant l’avantage du terrain dès le Game 1 face aux Clippers, les Mavericks avaient déjà accompli l’objectif qu’ils possédaient en débarquant à Los Angeles. Mais Luka Doncic et ses copains ne sont pas du genre à se contenter d’une victoire, alors ils sont revenus pour donner une nouvelle petite leçon à des Clippers décidément irrattrapables. 127-121 Dallas, qui double la mise.

La belle petite box score maison, c’est par ici

Dirk Nowitzki et Mark Cuban peuvent être fiers de leurs Mavs. Et Steve Ballmer peut tirer la tronche. Tous présents au Staples Center, ils ont vu la bande à Luka Doncic faire sa loi sur le parquet des Clippers dans le Game 2. On attendait forcément une réaction des Angelinos après leur défaite du premier match, on pensait que leur sentiment d’urgence allait dépasser celui des Texans vu la situation. Au final, on a vu une orgie offensive en première mi-temps (73-71 pour les Clippers à la pause), et puis les Mavericks ont pris le contrôle grâce à un troisième quart-temps qui a fait la diff’ (30-19 pour Dallas) sous l’impulsion notamment de Luka Magic. Bientôt, avec Doncic, on sera en rupture de stock niveau superlatifs car le prodige slovène a encore réalisé des choses qu’un mec de 22 piges ne devrait pas pouvoir réaliser. Fadeaway sur Kawhi Leonard ? No problem. Tir du parking en déséquilibre sur la tronche de Rajon Rondo ? Easy, et avec le sourire en plus. On va reparler de la perf’ du bonhomme un peu plus tard mais sachez juste qu’il a encore pris un malin plaisir à torturer la défense des Clippers pendant quasiment tout le match, peu importe s’il avait Pat Beverley, Paul George ou Kawhi en face de lui. 39 points, 7 rebonds, 7 passes (7 turnovers également), 16/29 au tir dont 5/13 de loin (un 2/7 aux lancers-francs bien moche aussi mais on s’en tape), emballé c’est pesé. Mais cette victoire des Mavs, elle n’est pas que l’œuvre d’un seul homme. Car Dallas a réussi à imposer SON jeu dans le Game 2. Ball movement, une attaque fluide, ça dégaine de partout, rythme élevé, tout le monde contribue… bref les Mavs qu’on aime. Tim Hardaway Jr. n’est toujours pas redescendu de son nuage, lui qui a encore planté 28 pions (à 9/14 et 6/8 de loin) dont le shoot qui ferme officiellement la boutique en fin de match, Kristaps Porzingis a rajouté sa contribution (20 points, 4 rebonds, 3 interceptions, 2 contres, une humiliation de la part de Paul George) malgré ses galères en défense pick & roll, tout comme Maxi Kleber (13 points) et la second unit (9 points pour Josh Richardson et Jalen Brunson).

Tim Hardaway Jr. with the BIG TIME three 💰 pic.twitter.com/z766wruwEe — SportsCenter (@SportsCenter) May 26, 2021

Côté Clippers, que dire ? C’est un match qu’ils devaient remporter, point barre. Bien évidemment que la série n’est pas terminée mais on leur souhaite bonne chance pour survivre en étant menés 0-2 avant d’aller à Dallas. Si les Clippers étaient particulièrement chauds en première mi-temps derrière un Kawhi Leonard bien décidé à montrer qui est le patron (30 points… à la mi-temps), ils ont trop rarement réussi à imposer une quelconque intensité de l’autre côté du terrain. Journée portes ouvertes tu connais. L’agressivité qu’on a pu voir de la part de Kawhi (41 points au total) et Paul George (28 points, 12 rebonds, 6 passes), notamment en début de match, ne s’est pas traduite en défense et dès que les Clippers ont commencé à envoyer de la brique dans le troisième quart, ils ont vu l’écart se creuser en faveur des Mavs. Menés de neuf points à l’entame du dernier quart, les Angelinos n’ont pas réussi à suffisamment sortir la tête de l’eau pour éviter le scénario cata. Pourtant, les Mavs ont laissé une ouverture avec leur maladresse aux lancers mais si les Clippers étaient une équipe opportuniste en Playoffs, ça se saurait hein. Les hommes de Tyronn Lue ont bien tenté un ultime run dans les dernières minutes, cependant Dallas a fait en sorte que le terme choke reste associé aux Clips. 127-121 score final, 2-0 en faveur de Dallas, Los Angeles est déjà au bord du gouffre.

Les Mavericks sont venus à Los Angeles le week-end dernier, ils ont pris deux matchs assez tranquillement, et retournent désormais à la maison avec la ferme intention de ne laisser absolument aucun espoir aux Clippers. Poussés par un public qui répondra présent en masse, les Texans pourraient bien préparer les balais…