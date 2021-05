Les Lakers égalisent et se rassurent : 1-1 face aux Suns, les patrons ont haussé le ton, on repart à Los Angeles !

Vaillants mais vaincus, les Suns auront tout fait pour titiller les Lakers jusque dans les ultimes secondes du match. Encore emmenés par le one-two-punch Deandre Ayton / Devin Booker, Phoenix a pu compter sur l’ensemble de ses roles players pour jouer une partition (presque) parfaitement exécutée. Les Lakers étaient pour leur part venus avec d’autres intentions après le fail du Game 1, en particulier Anthony Davis. Les patrons ont donné une leçon de clutchitude à leur challenger et repartent de Phoenix avec l’avantage du terrain.

Après la blessure de Chris Paul dans le Game 1, l’inquiétude pouvait régner autour des Suns. On voyait l’ensemble des acteurs écœurés pour CP3, dont son grand ami LeBron James lui-même, joli poker face. Mais derrière ces politesses envers son buddy de toujours, de la suffisance était ressortie du Game 1 angelino et une réaction était attendue. Autoritaire dans le premier quart-temps, LeBron James prend les devants et porte les Lakers en début de match. Tranchants dans leurs drives, bons en défense et en réussite au shoot, les Purple and Gold semblent avoir un léger edge d’avance sur leur adversaire du soir. Lors de la deuxième reprise, Dennis Schröder prend en main le scoring de son équipe : l’Allemand finit meilleur marqueur de son équipe à la mi temps avec 16 points devant AD, LBJ mais aussi un Andre Drummond en souffrance face à Ayton mais néanmoins utile dans les tâches sombres. Les Lakers, dominateurs, ne parviennent pourtant pas à creuser l’écart. Cameron Payne et Devin Booker notamment permettent de maintenir les Suns en vie, et face à une équipe pourtant bien plus expérimentée et, à priori, talentueuse, Phoenix parvient à faire jeu égal et impressionne.

L’entame de seconde période est aussi à l’avantage des Lakers qui font alors le trou. Les Suns accusent un retard de 15 points mais pour relever la tête, les Cactus peuvent compter sur un DeAndre Ayton qui se révèle dans cette série et se réveille dans ce match. Booker de la même façon maintient son niveau et l’entrée de Cam Johnson amène du scoring. De fil en aiguille, Phoenix rattrape le retard accumulé, le dernier quart est démarré avec 7 points de retard mais la dynamique est de leur côté. A 83-79, Jae Crowder réussit à convertir un 3+1 ramenant ainsi son crew à un petit point d’écart alors qu’il ne reste que huit minutes à jouer. Le momentum est à ce moment-là passé du côté des Violets et Oranges que l’on sent transcendés par l’enjeu, à l’image d’un… Cameron Payne insolent d’adresse.

Le clutch time est lancé et promet d’être irrespirable. C’est le moment choisi par Unibrow pour sortir le grand jeu : défense, provocation de lancers, shoot derrière l’arc, tout y est. AD commence son show par un gros dunk pour montrer les muscles, et vient ensuite l’action défensive du match marquant un premier tournant avec un énorme contre sur Ayton. Celui-ci permet aux Lakers de rester devant d’un point pour ensuite passer à 3 longueurs d’avance sur un shoot de LeBron, dans la foulée du block. Le match bascule complétement quand AD, à 2 minutes de la fin, inscrit un nouveau 3-points pour tuer les Suns.

Le King se chargera lui d’achever la bête au sol. Fin de match cruelle en Arizona.

Les Lakers peuvent être soulagés d’avoir égalisé, contre de vaillants Suns qui auront été obligés de limiter les minutes de Chris Paul. Booker semble être taillé pour ce genre de rendez-vous et la petite chenille Ayton se mue en papillon, mais cela n’aura pas suffi ce soir pour vaincre des champions bien énervés suite à leur contre-performance du Game 1. Les pendules sont remises à l’heure et nos réveils sont déjà programmés à 4h dans la nuit de jeudi à vendredi pour suivre le premier match de la série au Staples Center. Car cette série est sûrement la plus intense de ce premier tourn car, surtout, la destinée entière de la Conférence Ouest pourrait être bousculée à l’issue de celle-ci.