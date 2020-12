Les Lakers en rajoutent une couche à un Noël sans suspense : 138-115 face aux Mavs, on est toujours debout et c’est une performance

Le main event de la soirée nous promettait un match équilibré, un choc entre un King et son successeur tout désigné, le plat de résistance d’une nuit qui, soit dit en passant, ressemblait jusque-là plutôt à un nightmare de Noël qu’à un historique Christmas Day. Mauvaise nouvelle pour ceux qui n’auraient pas la force d’aller jusqu’à la fin de ce récap, le suspense… ne s’était pas invité non plus au Staples Center.

N’étions-nous pas trop hypé pour ce match ? N’en attendions-nous pas un tout petit trop ? La magie de Noël ne nous avait-elle pas un peu trop tapé sur la tête ? Toujours est-il que si ce match fut l’occasion de voir à l’œuvre quelques bougs plutôt habiles balle en main, c’est une fois de plus le syndicat du blow-out qui sort grandi de cette soirée. Les clémentines à feuille étaient pourtant belles et bien disposées mais finalement pleines de pépins et, comme dirait l’autre, la dinde texane a ce matin comme un arrière goût bien rance. Une stat pour illustrer ce match ? 35 points sur deuxième chance pour les Lakers et… 0 pour les Mavs, preuve assez irréfutable de la différence d’envie des deux équipes, preuve aussi de l’océan séparant le niveau des deux raquettes du soir. Côté Mavs ? Un Luka Doncic parfois entreprenant, parfois trop discret, et en tout cas pas encore au niveau requis pour faire des Mavs une équipe dangereuse. Un Tim Hardaway Jr. en mode arrosoir automatique, un Trey Burke intéressant en sortie de banc… et franchement c’est à peu près tout, si ce n’est un Dorian Finney-Smith auteur d’un coup de vice assez malvenu en fin de match mais heureusement sans conséquence pour ses victimes Anthony Davis et Montrezl Harrell.

Transition du jour bonjour, et parlons en de ces deux là. AD ? Injouable hein, sans blague, et évidemment dans un matelas face à la air-defense intérieure de Dallas. Montrezl Harrell ? Probablement le meilleur joueur des Lakers cette nuit, au-delà des stats. Une énergie folle puissance quinze, la gueule ouverte et les antennes déployées, et au final 22 points et 7 rebonds sans quasiment rien rater. Typiquement le genre de profil qui manque aux Mavs en terme de hustle, et pour être très honnête il leur manquait cette nuit bien plus que ça. Pas un « mauvais » match hein, mais un match suffisant, face à des champions qui s’étaient mis en route après un premier match compliqué avant-hier. LeBron James n’aura finalement eu besoin que de gérer la circulation sans oublier son petit air-ball de Noël au lancer, Dennis Schroder aura également passé le nez par la cheminée pour coller ses presque 20 pions, bref bien assez pour maitriser des gentils Texans mais un peu trop… gentils justement.

Le score ? 138-115, et une quatrième branlée en quatre matchs pour un Noël qui ne l’est donc pas pour tout le monde cette année. Mais vous savez quoi ? On tient le choc, pour vous et jusqu’au bout, en tout cas… on va essayer. Alors à dans deux heures pour le récap du dernier match, mais rien n’est moins sûr.