Luka Doncic est vraiment différent : 42 points, 8 rebonds et 14 passes au Staples Center, les Clippers c’est de l’eau, les Playoffs c’est de la bière

Les cervicales touchées et les Clippers de retour à 2-2 après avoir été menés 2-0, après avoir gagné deux matchs à Dallas, après avoir « repris le momentum ». La mission de Luka Doncic était folle, le vent ne tournait pas en sa direction, et pourtant… ce fut donc un nouveau festival à l’accent letton slovène. Une nouvelle démo de folie pure, Kawhi Leonard, Paul George et toute la NBA dans la poche arrière du gros short, et voilà les Mavs à une toute petite victoire de dégager les Clippers de ces Playoffs 2021. On dit quoi ? On dit Halleluka.

Un début de match de rêve, littéralement. 5/5 du parking pour débuter son show, des Clippers hagards qui se disent alors qu’ils vont encore vivre une soirée compliquée. Luka Doncic est trop fluide, Luka Doncic trompe ta femme devant tes yeux, en souriant, et tu ne peux que le checker car ce gamin pue la vie. 27 points à la mi-temps, 8 passes à la mi-temps, 37 points après trois quart-temps, très vite la quarantaine, et évidemment les Clippers dans la nasse, plus occupés à prendre des photos du petit génie plutôt qu’à opérer un semblant de réaction. Le plus fort dans tout ça ? C’est qu’après un run assez inimaginable de Kawhi and co. dans la dernière minute, Luka se chargera d’attirer la défense pour offrir à… Kristaps Porzingis et Tim Hardaway Jr. la possibilité de cogner définitivement les Chokers.

Avant cela ? Le phénomène avait UNE FOIS DE PLUS régalé, avec un quatrième match – DEJA – en Playoffs à plus de quarante points, enchainant les stepbacks et les arabesques avec un détachement qui n’avait d’égal que la cradeur du body language des Clippers. Boban Marjanovic s’affirmait comme le véritable lieutenant de Luka, la bise à la Licorne, Nicolas Batum s’affirmait pour sa part comme le patron des Clippers, n’en déplaise à un Kawhi Leonard ayant laissé son leadership au Canada, et pendant ce temps… Luka lukaïsait. Il lukaïsait de loin, il lukaïsait de près, urinant avec le sourire sur la defense californienne avec la même aisance et la même force tranquille de l’habitude qu’un ouvrier pointe à la boîte depuis trente ans. Au final ? 42 points, à 17/37 au tir dont 6/12 du parking, 2/3 aux lancers, ça c’est pour la preuve d’une défense virile des Clippers, 8 rebonds, 14 passes, et la paraphe d’un nouveau succès des Mavs, le troisième dans cette série.

Luka Doncic n’a décidément aucune limite, et dire que ce soir il fut… maladroit en deuxième mi-temps. Le prochain rendez-vous ? Demain soir pour un Game 6 shogun tonight, probablement aussi chaud qu’une fin de soirée au Tigre avec Alexandre Martin. Et celui-là, si Luka le saigne encore, ça va clairement partir sur in gros tatoo sur la fesse gauche.