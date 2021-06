Recap de la nuit NBA : on a dit au revoir à quelques copains mais la base de la base… c’est que les Clippers sont irrécupérables

Trois franchises en vacances et des Clippers en éternels chokeurs, voilà pour le résumé en une ligne de cette nouvelle nuit de Playoffs. Mais comme on est sympa on vous le fait en un peu plus long alors met tes loupiotes, c’est ici que ça se passe.

Les matchs de la nuit

Sixers – Wizards : 129-112

Knicks – Hawks : 89-103

Jazz – Grizzlies : 126-110

Clippers – Mavericks : 100-105

Ce qu’il faut retenir

Sixers – Wizards : c’en est désormais fini de la saison des Wizards. Joel Embiid était encore absent côté Philly mais Ben Simmons, Tobias Harris, Seth Curry, Dwight Howard ou un étonnant Tyrese Maxey ont finalement évité aux leurs de se manger un match supplémentaire. Peine immense de dire au revoir pour quelques mois au fabuleux cirque orchestré par Bradley Beal, joie non dissimulée de ne plus voir Scott Brooks faire semblant de dessiner des systèmes, et des Sixers qui ont en tout cas fait le taf et qui attendent désormais de pied ferme le petit Trae Young à l’accueil. Allez, on passe la seconde et on souhaite de bonnes vacances aux apprentis Sorciers.

Knicks – Hawks : le Madison Square Garden a grondé, mais le Madison Square Garden a de nouveau été témoin de la climatisation à la Trae Young. Défense de fer, attaque organisée, et un Game 5 remporté de manière toute logique par les futurs adversaires des Sixers. Le meneur hirsute a encore été phénoménal, les Knicks étaient lessivés, et si les Hawks ont salement assuré, chacun repart de cette série avec les garanties qu’il mérite. Une vraie série de Playoffs en mode East Coast, jouée dans la sueur et dans les cris mais terminée dans le plus grand des respects. Putain, qu’est-ce que ça fait du bien.

Jazz – Grizzlies : une série agréable, mais une série pas vraiment équitable qui se termine. De très bons Grizzlies mais d’excellents Jazzmen, un Ja Morant qui termine sa première campagne de Playoffs sur les chapeaux – haut-de-forme – de roue, mais si le Jazz est la meilleure équipe de la Ligue cette saison ce n’est certainement pas pour perdre face à des pump fakes de Jonas Valanciunas. Donovan Mitchell a été monstrueux, le Jazz dans son entièreté a été énorme d’adresse, et Rudy Gobert et ses petits copains peuvent désormais attendre de savoir qui des Mavericks ou des Clippers se jetteront dans leur piège au prochain tour.

Clippers – Mavericks : ils vont donc nous refaire le coup chaque année. On pensait les Clippers guéris de certains de leurs maux après deux victoires à Dallas qui leur avaient permis de récupérer leur avantage du terrain dans la série, mais cette nuit les Clippers ont été, une nouvelle fois, le joujou d’un Luka Doncic incroyable, le tout sans dégager une once de réaction. Kawhi Leonard a été fantomatique ou presque, Tyronn Lue a offert la balle de match à… Terance Mann, et si une dernière minute de foufou a failli leur offrir le butin du braquage le plus sale de la saison, au final les Mavs méritent leur victoire et mènent désormais 3-2. Quand vous voulez que vous gagnez à domicile les gars, ça valait bien la peine de rappeler le public dans les salles.

Le top pick en TTFL : Luka Doncic

Le Top 10 : LÀ

Le guide complet des Playoffs mis à jour tous les matins : ICI

Le point sur les séries

Bucks – Heat : 4-0

– Heat : 4-0 Nets – Celtics : 4-1

– Celtics : 4-1 Sixers – Wizards : 4-1

– Wizards : 4-1 Knicks – Hawks : 1-4

: 1-4 Clippers – Mavericks : 2-3

Nuggets – Blazers : 3-2

Suns – Lakers : 3-2

Jazz – Grizzlies : 4-1

Le programme du soir