NBA Top 10 de la nuit : Donovan Mitchell a mis les Grizzlies dans sa poche arrière, attention car il reste de la place

Dans votre pieu, dans les transports ou juste avant d’arriver au boulot, retrouvez votre Top 10 du jour concocté par la NBA. Et nous, on rajoute juste un peu d’épice aux commentaires. Let’s go !

#10 : du 2 en 1 pour commencer, avec un bon gros chasedown block de John Collins, mais, oh qui voilà, Julius Randle qui prend le rebond et claque son dunk pour pardonner l’échec de Reggie Bullock. Dieu que ce fut dur de mettre des paniers.

#9 : c’est donc ça une seconde lame. Immanuel Quickley passe (avec beaucoup d’élégance) Danilo Gallinari et pense couronner le tout avec un floater très haut… mais Onyeka Okongwu arrive comme un 33 tonnes à 120 km/h et REJECT la tentative.

#8 : duel de longueur, de puissance, de lenteur aussi. Ivica Zubac prend le dessus sur Boban Marrions-nousVite en agrippant le rebond et en lui dunkant sur la truffe. C’est beau le basket au pays des ogres.

#7 : Dwight Howard dans ses œuvres, très bien servi par le feu follet Tyrese Maxey, avec en cadeau pour ce Top 10 un Robin Lopez qui ferait très bien le plot ou l’arbre dans une pièce de théâtre de collège.

#6 : « à toi ! » « Non à toi j’insiste ». Clint Capela dégage à son tour un flotteur de Reggie Bullock. Ce dernier ne se sent pas abattu et ne prend pas le temps de réfléchir à ce qui vient de se produire ou encore à sa coupe de cheveux, il se replace direct à zéro degré à 3-points, récupère le ballon et tire sur la tête de son ancien bourreau Clint. Au mental.

#5 : « Action numéro 5 » mais surtout « résumé de cette série de Playoffs » : bon drive de Trae Young qui régale son pivot Clint Capela pour une très belle finition en alley-oop par-dessus le Taj Mahal Gibson.

#4 : tiens, ces mignons Grizzlies ont oublié de défendre et laissent donc Mike Conley fumer le buzzer du premier quart-temps, en souvenir de la belle époque.

#3 : à tous nos jeunes lecteurs qui ont la flemme de défendre tout-terrain : Danny Green est votre modèle.

#2 : superbe contre-attaque des Sixers en mode tiki-taka, des Sixers qui se baladent pour trouver la patte gauche de Ben Simmons.

#1 : Donovan Mitchell a pris le ballon, il a attendu que toute la défense de Memphis ainsi que leurs familles se replacent en défense, a pris de vitesse le géant Valanciunas qui a failli tomber de ses 2m11, et a fumé à son tour le buzzer de la première mi-temps à 3-points. Sale.

Pour les images c’est juste en dessous, y’a plus qu’à cliquer. Nous ? On commence à avoir fait le tour alors on va tranquillement s’étirer un bon coup avant la suite. À très vite ? Allez, à très vite !