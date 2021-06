Le Jazz a enflammé Memphis : 4-1, emballez c’est pesé, tout est plus facile quand on rentre 450 paniers du parking

La hiérarchie a donc été respectée et c’est bien une vraie fessée, même si édulcorée du fait qu’elle était donnée à un stade avancé dans la partie, qui a été donnée aux Grizzlies cette nuit. Oui, Ja Morant est en vacances, mais Rudy Gobert, lui, continue de tracer sa route vers ce précieux sésame tant rêvé, une bague de champion.

La boxscore d’une victoire acquise au bout de 30 secondes, c’est juste ici

Y’a d’la joie, bonjour bonjour les hirondelles, y’a d’la joie. Si Charles Trenet n’a jamais trop envoyé de gros jazz dans nos oreilles, voici un son adéquat pour débuter le récital de Utah lors de ce Game 5 du premier tour des Playoffs 2021. Passage au stand du premier quart-temps à… 47-27, ok, très bien. Record de franchise du nombre de points inscrits lors d’un quart-temps, deuxième perf all-time en Playoffs tout court, record de franchise du nombre de 3-points plantés en un quart-temps (9), et avec ça vous me remettrez une petite Suze. Si le Jazz est un rouleau compresseur et chante à tue-tête sur le dos des grands Oursons, le match est pourtant loin d’être terminé. Le steak de Grizzly s’annonce cuit à point pour Memphis quand une contre-attaque annoncée limpide et évidente des Grizzlies est gérée par Jonas Valanciunas comme par un U13 de Saint-Quentin, mais Jonas Valanciunas a également d’autres talents, à savoir envoyer de la briquasse des familles, le genre de tomates séchées que Donovan Michell apprécie beaucoup car cela lui permet de montrer au Lituanien comment savent faire les vrais. Spida fait également danser Dillon Brooks tout au long de la première période et se met alors en place un savoureux fight de trashtalking entre Dono et son valeureux garde du corps Il semblerait que Mitchell lui ait glissé dans la poche, lors de l’un de ses crossovers et/ou tir des tribunes sur son humble personne, un aller simple pour Victoria, pour y disputer le Tournoi de qualification olympique avec le Canada. Le meneur du Jazz affiche 26 points à la mi-temps, soit son half-time career high. Autre nouveau record pour le Jazz, les 75 points affichés à la mi-temps, plus on plante des buckets plus on rit.

Le match était plié dès la fin du premier quart-temps, à la mi-temps encore plus, et Memphis n’aura finalement jamais été en capacité de faire jeu égal avec le Jazz sur ce Game 5. Tiens, 23 points à 10/13 pour notre Rudy Gobert national et 30 points à 11/16 (oui) pour celui qui avait tenté d’éliminer la France avec les Etats-Unis, et le Jazz qui devenait rapidement la première franchise de l’histoire avec 17 threes marqués sur quatre matchs d’affilée. Seule mauvaise nouvelle de la soirée : Mike Conley est sorti sur blessure, douleur aux ischio-jambiers, et le meneur passera une IRM dans la journée même s’il a assuré souhaiter être ready pour jouer le Game 1 d’une demi-finale de Conférence qui débutera dans quelques jours, quand les Clippers et les Mavs auront fini de faire mumuse. De son côté, tout seul dans son coin, Ja Morant bouclé ses premiers Playoffs avec 30,2 points de moyenne par match, soit le point per game le plus élevé dans l’histoire des Grizzlies.

Utah a plus que fait le boulot. Vite fait bien fait comme on dit, et la seule victoire empochée par Memphis sur cette série restera le fruit d’un jeune prodige parti pour s’asseoir à la table des plus grands. 4-1, carré, clair et précis pour la meilleure équipe de saison régulière. Prochaine étape la demi-finale, on avance, caaaaaalmement.