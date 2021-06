Officiel, on aura donc un Sixers – Hawks en demi-finales à l’Est : Joel Embiid ou pas Joel Embiid, Atlanta jouera sans complexe

On ne se faisait pas trop de Beal pour la mission premier tour des Sixers. Leur vie était même un long fleuve tranquille jusqu’à ce que le Transformer Joel Embiid se fasse un (petit ?) bobo dans le Game 4. Pas de panique, les copains ont assuré derrière et les voilà donc en demi-finale de la Conférence Est face… aux Hawks. Vous avez dit les Hawks ? Oui oui, fin de la feel good story, de la love story, de tout ce que vous voulez en story sauf Snapchat et Instagram, car les Knicks ont activé le siège éjectable plus vite que prévu.

Les Sixers tro fassiles

Les Wizards n’étaient qu’un cadeau pour les Sixers. Tout droit sorti du play-in, la bande au duo Bradley Beal / Russell Westbrook s’est justement trop reposée sur son duo de choc, alors que le Brodie a pour sa part semblé sur les rotules. Trop compliqué pour 1) réellement exister et 2) espérer sortir les number one de l’Est. Joel Embiid a été monstrueux sur la série avec des fiches à 30/6/3, 22/7/3 et 36/8/2 sur le 3-0 initial de Philadelphie, et malgré une blessure dans le Game 4 qui l’a obligé à abandonner ses coéquipiers et laisser filer une victoire synonyme de sweep, celle-ci n’est pas censée – pour l’instant – l’éloigner plus que cela des parquets. 4-1 net et quasiment sans bavure à l’arrivée pour les Sixers, qui n’ont pas encore eu à élever plus que ça leur niveau de jeu pour avancer dans ces Playoffs 2021. Les Wizards, eux, ont été à l’image de leur saison, irréguliers et trop reposés sur les individualités. Oui Sciott Brooks, le basket est un sport collectif, notamment en Playoffs.

Les Hawks en patrons

Tristesse absolue de quitter le Madison Square Garden après l’ambiance XXXXXXL que la Mecque du basket nous a offert pour le retour des Knicks en Playoffs. Tristesse absolue, aussi, de quitter une ambiance de pur trashtalking comme on les aime, avec Trae Young et Clint Capela en chefs d’orchestre. Mais très bonne nouvelle, eux sont toujours là, bien présents dans la course de cette postseason 2021. Les Hawks s’en sortent finalement très bien dans l’histoire car après deux premiers games compliqués les pioupious ont finalement lâché les chevaux, ou ont plutôt hérité de Knicks complètement calcinés et pas en capacité de tenir la distance. Comme les Sixers, 4-1 jeu set et match, sans trop avoir été dans le dur dur dur. Et ça tombe bien, le dur dur dur se retrouve désormais en face d’eux pour une série qui s’annonce de qualité allemande suisse.

Trae Young va donc venir tester la clim au Wells Fargo Center et Joel va venir tester l’écho de la State Farm Arena. En tout cas, encore un deuxième tour des Playoffs 2021 qui, sur le papier, devrait nous régaler bien comme il faut. Messieurs, vous vous en êtes bien sortis au premier tour, il va désormais falloir rester stable sur la marche du dessus.