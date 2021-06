Récap de la nuit en NBA : les Sixers ont eu chaud aux fesses et les Clippers ont matraqué celles du Jazz, ces Playoffs sont complètement dingues

Deux matchs cette nuit, deux Games 6, et deux issues différentes puisque si les Sixers ont arraché sans éclat un Game 7 demain soir à la maison, le Jazz a pour sa part complètement choké face à de merveilleux Clippers. Des Clippers qui affronteront donc les Suns en finale de conférence, alors que Utah quitte la scène tête baissée, ayant réalisé l’exploit de choker contre des chokeurs légendaires.

Les matchs de la nuit

Hawks – Sixers : 99-104

Clippers – Jazz : 131-119

Ce qu’il faut retenir

Hawks – Sixers : un match que les Sixers sont probablement « soulagés » d’avoir gagné. Une entame incroyable d’intensité côté Atlanta, un Trae Young intenable, et en face… ça patine sévère. Joel Embiid est en galère totale mais Philly reste dans le match on ne sait trop comment. Seth Curry tout d’abord, Tobias Harris ensuite, Ben Simmons jamais, et petit à petit les Sixers prendront l’ascendant sur des Hawks trop dépendants des exploits de son meneur. Victoire étriquée au final, avec en bonus track un assassinat en règle de John Collins sur Joel Embiid mais l’essentiel est ailleurs : tout le monde se retrouvera donc samedi soir pour un Game 7 sous grande tension.

Clippers – Jazz : vous pensiez avoir vécu le choke de la décennie avant-hier avec le Game 5 des Sixers ? Accrochez vos ceintures, celui de la nuit est phénoménal. 25 points d’avance pour le Jazz en début de troisième quart-temps, puis les shoots ne rentrent plus, Reggie Jackson et Paul George se transforment en demi-dieux et Terance Mann est le nouveau Kobe Jordan. Ecart réduit puis tabassage en règle dans le money time, les Clippers ont enfin conjuré le sort en atteignant les premières finales de conférences de leur histoire et le Jazz hérite donc, après avoir mené 2-0 dans la série, de franchise la plus chokée de la saison. Incroyables Playoffs, in-cro-yables.

Le top pick en TTFL : Terance Mann et Donovan Mitchell

Quelques temps-forts de la nuit

Le point sur les séries

