Joel Embiid est apparu en grande difficulté physique tout au long du Game 5 de ce premier tour de Playoffs, complètement à bout de souffle à partir de la moitié du troisième quart-temps. Mais une paire d’actions clutchs à souhait en prolongations a permis aux Sixers de s’imposer. Modèle.

À peine revenu d’une blessure au genou et à moitié paralysé du visage, le pivot franco-camerounais-américano-martien en avait bavé pendant les quatre premiers matchs de la série. Alors qu’il jouait beaucoup, son corps semblait trop court pour le niveau d’effort demandé, ce qui ne l’a pas empêché de poser 35 points par soir, dont 50 lors du Game 2.

Mais mardi matin, Joel Embiid s’est réveillé avec une énorme migraine qui l’a contraint de manquer le shootaround. Au plus bas physiquement et copieusement hué dès l’entre-deux, il est alors à l’aube d’un match déterminant pour sa carrière. Une élimination prématurée face aux Knicks serait dramatique, et c’était… mal barré. Au bout de deux quart-temps et demi, Embiid affiche un vilain 1/8 au tir, systématiquement doublé par la défense new-yorkaise. Mais le pivot patiente et parvient à enchaîner une paire de paniers pour finir la période. Tout est difficile, chaque déplacement est boitillant, mais Joel tient sa place comme il peut.

S’il commence bien le troisième quart-temps, ses forces s’amenuisent rapidement et il laisse à Tyrese Maxey le soin de gérer l’attaque. Cela ne l’empêche pas de pouvoir lâcher quelques bonnes passes et de se battre au rebond, même si la souffrance physique saute aux yeux. En fin de rencontre, il accumule dangereusement les pertes de balles et met le résultat du match en péril.

Les Sixers arrachent les prolongations grâce au coup de chaud de Maxey et un contre de Nicolas Batum, mais le MVP semble presque absent. Pourtant, c’est dans les cinq dernières minutes qu’il trouve la force d’impacter le jeu.

Alors que Philly ne mène que d’un point et que la possession est mal embarquée, Joel Embiid envoie un énorme and-one au meilleur des moments pour donner un peu d’air aux siens. Juste après, il cale un contre autoritaire sur Jalen Brunson pour protéger la maison. Sur une jambe, complètement éteint depuis une bonne heure, l’enfant du Process a calé deux actions cruciales pour la victoire des 76ers.

Au vu des bobos, on ne peut qu’être admiratifs devant son niveau défensif en prolongations. Un énorme contest avant son and-one, un contre derrière, et une patrouille permanente presque sans être capable de sauter. En fin de match, son côté dirty-pataud reprend le dessus, il est au duel face à Brunson et lui assène un bon coup dans le visage, sanctionné d’un faute flagrante.

À dix secondes de la fin du match, alors que Nicolas Batum gène parfaitement le dernier tir de Brunson, la balle vient mourir au sol dans la raquette. C’est Joel Embiid qui plonge de tout son long pour la récupérer et appeler temps mort dans la foulée. Héroïque dans la douleur, il permet aux Sixers de s’imposer.

19 points

16 rebonds

10 passes

5 contres

9 balles perdues

7/19 au tir

4/6 aux lancers

19 points

16 rebonds

10 passes

5 contres

9 balles perdues

7/19 au tir

4/6 aux lancers

Sur une jambe, overtime de patron en défense et effort x8000 pour bloquer les Knicks.

Loin d’être parfait…

Embiid termine la soirée avec 19 points, 16 rebonds, 10 passes décisives, 4 contres et 9 ballons perdus, dont une bataille exemplaire en prolongations. Joel en bave, mais Joel en impose quand même.