Le Game 1 de la Finale de Conférence Est entre les Boston Celtics et les Indiana Pacers qui aura lieu ce soir n’est pas le premier match à enjeu entre les deux équipes cette saison. Les hommes de Rick Carlisle s’étaient imposés face à ceux de Joe Mazzulla en quart de finale du premier NBA In-Season Tournament de l’histoire début décembre.

Le parquet de la Bankers Life Fieldhouse d’Indianapolis était en habit de lumière le 4 décembre dernier, mais pas autant que Tyrese Haliburton. Le jeune meneur génial des Pacers, en feu depuis le début de la saison avait plus qu’assumé son nouveau statut face aux leaders de la Conférence Est en menant les siens vers la victoire … et Las Vegas.

Pourtant, sa première mi-temps n’avait rien de fameux. Sept points, six rebonds et deux passes décisives à 3/8 au tir, l’ancien des Sacramento Kings ne réussissait pas à mener la charge et son équipe était menée de sept unités. 12 points pour Jayson Tatum et Jaylen Brown, 11 pour Derrick White, 9 pour Sam Hauser, le collectif celte semblait huilé et en route vers une victoire logique.

Mais c’était sans compter sur un money-time de folie. Un run de 16 points à six dans les dernières minutes qui allait complètement bouleverser le résultat final. En guise de cerise sur le gâteau, deux brindilles longue distance de Tyrese Haliburton et Buddy Hield avant un dunk pour conclure d’Aaron Nesmith en contre-attaque. L’ambiance à Indiana était devenue électrique et aurait pu s’entendre à 500 miles.

Le numéro 0 a terminé la rencontre à 26 points, 10 rebonds et 13 passes décisives. Des statistiques de virtuose qui ne reflètent presque pas assez sa domination sur la seconde période. Boston a beau avoir possédé l’une des meilleures défenses de la NBA cette saison, ils n’ont, ce soir là, eu aucune réponse aux problèmes posés par le chef d’orchestre aux bras ballants.

Cette victoire avait permis aux Pacers de se qualifier pour le premier Final Four de l’histoire du NBA In-Season Tournament à Las Vegas. Ils avaient même continué leur route jusqu’en finale, au cours de laquelle ils s’étaient inclinés face aux Los Angeles Lakers d’un Anthony Davis monstrueux.

Le Game 1 de ce soir n’aura pas lieu dans le même contexte et au même stade de la saison, mais la rencontre de décembre denier nous apprend tout de même quelque chose, Indiana n’a pas peur des matchs à enjeu, ni des grosses écuries de la NBA, demandez aux Knicks.