Pour ce premier match du In-Season Tournament, les Pacers sont venus à bout des Celtics dans l’Indiana, confirmant leur statut d’équipe frisson en ce début de saison, alors que Tyrese Haliburton continue son lobbying parmi les meilleurs meneurs de la planète.

On ne s’est pas ennuyé cette nuit à la Bankers Life Fieldhouse d’Indianapolis. D’ailleurs, globalement, on s’ennuie rarement à la Bankers Life Fieldhouse d’Indianapolis.

Pour ce tout premier match du tout premier In-Season Tournament de l’histoire de la NBA, les Pacers ont donc assuré à la maison, face aux leaders de la Conférence Est. Parquet coloré on en a pris l’habitude et on s’y est presque fait, et dans le jeu des Pacers vraiment rafraichissants. Myles Turner qui fait le boulot en début de match, Bruce Brown qui assume chaque jour un peu plus son gros contrat, Buddy Hield, Aaron Nesmith et Obi Toppin en parfaits role players et, surtout, un Tyrese Haliburton une nouvelle fois incroyable.

Tyrese ? Une première mi-temps tout juste honnête mais deuxième acte excellentissime, 26 points, 10 rebonds et 13 passes au final, dont un 3+1 monstrueux qui aura quasiment plié le match dans le money time. Pour Boston ? Un match que les C’s ont longtemps semblé maitriser, Sam Hauser et même un étonnant Luke Kornet qui épaulent au mieux les leaders verts, mais au final la furia locale qui aura raison de Tatum and co.

Un match à 200 à l’heure et des Pacers qui méritent clairement leur place en demi-finale. Ils y affronteront jeudi soir le vainqueur du quart entre les Bucks et les Knicks (demain soir) et ont d’ores et déjà une belle gueule d’outsiders pour la victoire finale. 122-112 Pacers, et 1-0 pour le format de ce In-Season Tournament, qui semble donner des ailes à certains !

