En plus des joueurs de la semaine, la NBA délivre d’autres récompenses ce lundi. On vient effectivement de passer en décembre et c’est donc l’heure d’honorer les meilleurs rookies du mois : Chet Holmgren et Jaime Jaquez Jr..

Malgré les débuts convaincants de Victor Wembanyama sur le plan personnel, le phénomène français doit s’incliner devant Chet pour le titre de meilleur rookie de la Conférence Ouest. Non seulement le jeune intérieur d’Oklahoma City impressionne individuellement avec quasiment 18 points (en 50-40-90), 8 rebonds et 2 contres de moyenne, mais surtout il participe à l’excellent début de saison du Thunder (deuxième de l’Ouest avec 13 victoires pour six défaites). Ses bons résultats collectifs et la très belle efficacité qu’il démontre sur les parquets lui donnent l’avantage sur Wemby, qui reste sur… 14 défaites consécutives avec les Spurs.

Dans la Conférence Est, c’est Jaime Jaquez Jr. qui rafle la mise. On a fait un focus sur le bonhomme il y a à peine quelques jours en se demandant s’il n’était pas en fait le troisième meilleur rookie du début de saison. La NBA semble répondre par l’affirmative. Ultra solide avec des moyennes de 12 points – 4 rebonds ainsi que de bons pourcentages (plus de 52% et 39% de loin), la pépite du Heat ne donne pas l’impression d’être un rookie. Au contraire, Jaquez Jr. contribue déjà au succès de son équipe (11 victoires – 9 défaites). Une récompense méritée pour lui.

__________

Source texte : NBA

Other nominees …

West: Jordan Hawkins (NOP), Dereck Lively II (DAL) and Victor Wembanyama (SAS).

East: Brandon Miller (CHA), Craig Porter Jr. (CLE) and Ausar Thompson (DET). https://t.co/EPAkz6Q32t

— NBA Communications (@NBAPR) December 4, 2023