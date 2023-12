Après un peu plus d’un mois de compétition, on parle beaucoup de Victor Wembanyama et Chet Holmgren parmi les rookies. À juste titre. Mais on en connaît un du côté de Miami qui impressionne également : Jaime Jaquez Jr..

24 points, dont 14 dans le dernier quart-temps, à 8/13 au tir et 7/7 aux lancers-francs.

Cela ne ressemble pas aux stats d’un rookie en NBA, mais ce sont celles de Jaime Jaquez Jr. dans la folle victoire du Heat hier contre Indiana. Le 18e choix de la Draft 2023 a en effet été l’un des grands artisans du comeback de Miami aux côtés de Jimmy Butler, et continue ainsi sur sa très belle dynamique actuelle.

Jaime Jaquez Jr. over the last 6 games:

19 PTS – 3 REB – 4 AST

22 PTS – 8 REB – 1 AST

15 PTS – 5 REB – 4 AST

18 PTS – 5 REB – 4 AST

14 PTS – 4 REB – 6 AST

24 PTS – 5 REB – 1 AST pic.twitter.com/AlfM1CQIR8

— Hoop Central (@TheHoopCentral) December 1, 2023

Jaime Jaquez Jr. sur ses six derniers matchs ? 18,7 points, 5 rebonds, 3,3 passes et 1,2 interception de moyenne, à 57% au tir dont plus de 52% à 3-points et 93% aux lancers-francs.

Dans l’ombre des géants Victor Wembanyama et Chet Holmgren, le rookie de Miami enchaîne les perfs ultra solides pour apporter sa précieuse contribution au collectif floridien. On savait que le jeunot possédait des fondamentaux solides, on savait qu’il avait l’ADN pour s’intégrer au sein de la fameuse Heat Culture, et la maturité nécessaire (22 ans, quatre années d’université à UCLA) pour s’adapter assez rapidement au niveau NBA. Mais même en sachant tout ça, Jaime Jaquez Jr. dépasse aujourd’hui toutes les attentes placées en lui.

A new career-high 24 points with 14 in the 4th? Sheeeesh @jaquez_jr 😮‍💨 pic.twitter.com/5RgENee5Pc

— Miami HEAT (@MiamiHEAT) December 1, 2023

Le meilleur complément que vous pouvez faire à un rookie, c’est de lui dire qu’il ne joue pas comme un rookie.

Jaquez Jr. n’a que 19 matchs NBA dans les pattes mais joue comme s’il avait déjà plusieurs années d’expérience derrière lui : il comprend le jeu, il bouge bien sans ballon, il sait trouver ses spots pour scorer, il sait faire les bons choix pour faire jouer ses copains, tout ça avec une efficacité et une régularité que beaucoup de rookies n’ont pas. Preuve de reconnaissance ultime : le coach du Heat Erik Spoelstra n’hésite pas à lui faire confiance dans les fins de matchs serrées en lui donnant des responsabilités. Ce fut encore une fois le cas hier contre Indiana, où Jaquez et Jimmy Butler ont porté le comeback de Miami en deuxième mi-temps.

“Pour pouvoir faire ça, vous devez avoir la solidité physique, l’assurance, la capacité de prendre les bonnes décisions tout étant un bon finisseur et un bon passeur, sans oublier cette volonté de faire le bon choix à chaque fois. Ces deux-là (Jaquez et Butler) sont bons à ça, ils analysent les informations rapidement.” – Erik Spoelstra, après Heat – Pacers

Alors qu’on pouvait avoir des doutes sur la profondeur du Heat suite aux départs du duo Gabe Vincent – Max Strus et l’échec Damian Lillard, Jaime Jaquez Jr. est l’une des raisons du début de saison relativement solide de Miami. Il a participé à l’ensemble des matchs de son équipe pendant que Spoelstra a dû bricoler pour compenser certaines blessures (de Tyler Herro notamment). Il tourne à plus de 26 minutes par match (32 sur les six dernières sorties), a été titulaire à quatre reprises, et tourne à 12 points, 4 rebonds, 2,5 passes et 1,1 interception avec des pourcentages hyper propres (53% au tir, 39% du parking, 87,5% aux lancers).

De quoi postuler à une place dans le meilleur cinq des rookies en fin de saison, aux côtés de Chet et Wemby ? En tout cas il est très bien parti.