Les Rockets sont casaniers : bilan de 8-1 à Houston mais 0-7 à l’extérieur

Impressionnants à domicile, les Rockets doivent apprendre à voyager. Houston est en effet la seule équipe NBA à n’avoir toujours pas gagné le moindre match loin de son antre cette saison.

La solide intersaison et le recrutement d’Ime Udoka sur le banc semblent porter leurs fruits du côté de Houston. Avec 8 victoires et 8 défaites et une neuvième place à l’Ouest, les Rockets ne ressemblent plus du tout au punching ball de ces dernières années.

Dans le sillage d’une solide défense (la 6ème du pays) et avec un Alperen Sengun qui régale à l’intérieur, Houston ne fait plus rire grand monde et les fusées ont montré qu’elles pouvaient aller accrocher quelques gros morceaux à leur tableau de chasse (Nuggets, Heat, Lakers, Kings).

Un petit détail reste néanmoins à améliorer pour les Rockets : leur différence de niveau entre les matchs disputés au Toyota Center et ceux disputés à l’extérieur.

Avec 8 victoires pour une seule défaite, Houston présente le 4ème meilleur bilan de la Ligue à domicile. Par contre, les Rockets sont bons derniers à l’extérieur avec aucune victoire en sept matchs !

Comment expliquer que les copains de Dillon Brooks soient si performants chez eux mais incapables de briller à l’extérieur ? Peut-être une histoire de calendrier déjà. Sur les 7 défaites à l’extérieur, il y a quand même Denver, Dallas et Orlando, trois équipes qui sont actuellement dans le Top 4 de leur Conférence. Les deux équipes de Los Angeles et Golden State ne sont pas non plus des cadeaux, même si les Warriors sont bien moins souverains sur leurs terres cette année. La seule défaite qui fasse vraiment tache c’est celle sur le terrain des Spurs.

Autre point plutôt rassurant pour Houston : l’écart dans les défaites. Hormis la raclée inaugurale chez le Magic (+30) et la récente défaite à Denver où l’équipe avait fait un début de match cata (+10), les Rockets ne perdent jamais de plus de 5 ou 6 points max. Il ne manque pas grand chose pour faire tourner la rencontre dans le bon sens et on peut éventuellement mettre ce manque de “clutchitude” sur le compte de la jeunesse de l’effectif. Même si Houston n’est que le 18ème effectif le plus jeune de la Ligue (merci Jeff Green et Boban Marjanovic), 3 des 5 titulaires sont âgés de 22 ans ou moins.

Malheureusement pour les Rockets, il n’y a pas beaucoup de matchs “cadeaux” à venir pour prendre de la confiance. Les Lakers, les Nuggets (encore), les Cavs, les Pelicans et les Bucks sont au menu. La meilleure chance d’aller enfin gratter cette première victoire c’est le 15 décembre du côté de Memphis. Non contents d’être 14ème à l’Ouest, les Oursons sont aussi l’une des plus mauvaises équipes à domicile avec seulement 1 victoire en 9 matchs. Une occasion rêvée pour Houston d’ouvrir enfin son compteur loin du Toyota Center.

Source stats : NBA