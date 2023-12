Les Warriors ont retrouvé le goût de la victoire la nuit dernière face aux Clippers, mais c’était sans Andrew Wiggins. L’ailier de Golden State a en effet raté son premier match de la saison pour une blessure au doigt. Blessure causée par une porte de voiture…

On a déjà vu des joueurs se blesser en glissant dans la douche, d’autres en ramassant un vase brisé. Dans la catégorie des blessures insolites : place désormais à Andrew Wiggins.

Le joueur des Warriors s’est blessé à l’index de la main droite en… claquant la porte de sa voiture. La nouvelle a été annoncée par Anthony Slater de The Athletic.

Andrew Wiggins is out tonight after slamming a car door on his right index finger this morning.

Steve Kerr says it will be short term, per @anthonyVslater. pic.twitter.com/MChUyHU32A

— Ball Don’t Lie (@Balldontlie) December 1, 2023

Le coach des Warriors Steve Kerr assure que son joueur ne restera pas longtemps à l’infirmerie, mais Golden State n’avait vraiment pas besoin de ça. Non seulement les Dubs possèdent un bilan négatif à l’heure de ces lignes (9 victoires – 10 défaites), mais ils viennent aussi de perdre Gary Payton II et Chris Paul sur blessure.

De plus, ce petit bobo tombe mal parce qu’Andrew Wiggins restait sur son meilleur match de la saison à Sacramento. Auteur de 29 points et 10 rebonds face aux Kings dans le match du In-Season Tournament mardi, Wiggins ressemblait enfin au joueur qui a aidé Golden State à remporter le titre en 2022. Un signe encourageant après un début de saison bien claqué (13 points et 4 rebonds de moyenne à 43% au tir, 26% de loin) de la part de Wiggs.

On espère le revoir dès le prochain match des Warriors (samedi face aux Clippers), avec si possible le même visage que celui montré à Sacramento.

Source texte : The Athletic