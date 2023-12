Faire ses courses de Noël quand on est soi-même fan de sport ou qu’on veut faire un joli cadeau à un proche qui aime le sport, ce n’est pas si évident. Pour trouver la ou les perles rares, il faut souvent courir plusieurs magasins. Heureusement, TrashTalk et So Foot sont là pour vous informer, vous divertir et aussi pour organiser des événements sur mesure ! Nos deux médias s’associent – encore une fois – dans la lignée de l’Incroyable Brocante Sports pour vous présenter une boutique éphémère dédiée au sport : l’Incroyable Pop-up Sport. Allez, on ne traîne pas plus, on envoie les présentations et les infos clé !

Récapitulatif des infos pratiques

Dates : du jeudi 14 décembre au dimanche 17 décembre

du jeudi 14 décembre au dimanche 17 décembre Adresse : Est Galerie – 76, rue Saint-Maur, Paris (11ème)

Est Galerie – 76, rue Saint-Maur, Paris (11ème) Horaires : Jeudi de 12h à 20h30 // Vendredi de 12h à 21h // Samedi de 10h à 21h // Dimanche de 10h à 19h

Jeudi de 12h à 20h30 // Vendredi de 12h à 21h // Samedi de 10h à 21h // Dimanche de 10h à 19h Accessibilité : métro ligne 3 (Rue Saint Maur ou Parmentier), ligne 9 (Saint Ambroise), ligne 2 (Père Lachaise ou Ménilmontant). Plusieurs arrêts de bus autour également.

métro ligne 3 (Rue Saint Maur ou Parmentier), ligne 9 (Saint Ambroise), ligne 2 (Père Lachaise ou Ménilmontant). Plusieurs arrêts de bus autour également. Entrée : c’est une boutique donc l’entrée est gratuite et ouverte à toutes et tous.

c’est une boutique donc l’entrée est gratuite et ouverte à toutes et tous. Infos : ICI

L’idée est de réunir, au même endroit et pendant plusieurs jours, une offre la plus large possible d’objets de sport. L’incroyable Pop-up Sport c’est un espace de 120m² réparti sur deux niveaux, un rez-de-chaussée et un sous-sol. Il sera découpé en une dizaine de petits stands, chacun sous forme de mini-shops tenus par différents spécialistes qui proposeront des objets allant du maillot au mug en passant par du t-shirt, du sweat, des photos encadrées, des affiches, des casquettes, des chaussettes, des livres, des magazines, etc… Pour la plupart de ces produits, ce sera du neuf mais il y aura aussi une offre de seconde main avec notamment du maillot vintage de football, basketball et quelques autres sports. Le genre de maillots que vous n’allez pas trouver partout. Et bien sûr quelques autres surprises mais on ne va pas tout vous dévoiler dès aujourd’hui…

Que dire d’autre ? Que la variété de prix sera également au rendez-vous afin que toutes les bourses puissent trouver leur bonheur. Que vos serviteurs de TrashTalk et So Foot auront aussi leurs shops sur place pendant les quatre jours avec pas mal de nouveautés textiles et quelques grands classiques.

Voilà, voilà ! Si vous voulez faire plaisir ou vous faire plaisir pour les fêtes de fin d’années et avoir des cadeaux bien branchés sport à déposer sous le sapin, cette première édition de l’Incroyable Pop-up Sport est un passage obligé du 14 au 17 décembre prochain. Hâte de vous y croiser !