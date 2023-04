L’association So Foot x TrashTalk est toujours là pour vous informer sur vos sports préférés, pour vous servir, vous divertir et vous éblouir (enfin on l’espère). Ce duo magique est en place en ce printemps 2023 pour vous présenter la deuxième édition de l’Incroyable Brocante Sports. Après le succès de la première en octobre dernier (plus de 8500 personnes sur la journée !!), notre envie et notre passion ne pouvaient que nous pousser à remettre le couvert. On se donne rendez-vous le 21 mai prochain. C’est bon, c’est noté ? Allez, on envoie les grandes présentations.

Récapitulatif des infos pratiques

Date : 21 mai 2023

Lieu : Ground Control

Horaires : de 9h à 19h

Adresse : 81, rue du Charolais dans le 12ème à Paris

Accessibilité : Métro Gare de Lyon (Lignes 1, 8 et 14, RER, SNCF grandes lignes)

Entrée : Gratuite, ouvert à toutes et à tous

Contact : brocante@sofoot.com // contact@trashtalk.co

Une brocante sports, ça consiste en quoi déjà ?

Une cinquantaine de brocanteurs seront là, sur leurs stands, pour proposer à la vente des milliers de pièces. Plein de différents sports seront représentés. Le football et le basketball seront sûrement en tête d’affiche lors de cette brocante mais on y trouvera aussi des articles autour du cyclisme, du tennis, du rugby, du baseball, du football US ou encore du hockey, pour ne citer qu’eux. Concernant les pièces proposées, cela ira du pin’s au maillot, en passant par les casquettes, les chaussures, les fanions, les cartes, les jeux vidéo, les magazines, les livres... Il y en aura pour toutes les envies et pour toutes les bourses.

Y’aura qui ?

Des brocanteurs et brocanteuses donc, ça vous l’aviez. Des gens venus d’un peu partout pour chiner mais aussi pour discuter, parler sport, parler fringues, parler vintage, etc… On verra pour le contenu exact des discussions mais préparez-vous à faire des rencontres passionnantes.

Combien ça coûte l’entrée ?

Comme l’an dernier, c’est gratuit. Ça nous a semblé être le bon prix.

Cliquez sur l’image ci-dessous pour aller sur l’évènement Facebook dédié et nous signaler votre envie de venir

Y’aura des animations autres que le stands ?

Oui. Il y aura des conférences diverses et variées. Sur le sport et sa culture, sur le vintage, sur le rapport à la collection… Tout au long de la journée des actrices et acteurs du monde du sport se succèderont pour nous partager leurs expériences et répondre à des questions. Le programme sera dévoilé au fur et à mesure des semaines à venir. Restez connectés ! En plus, le lieu lui-même est déjà bien fourni en animations : jeux vidéos, baby-foot, bar à jeux, disquaire, librairie… Et encore en plus : un podcast de France Inter sera enregistré en direct depuis la Brocante en fin d’après-midi. Niveau animations, on est bien comme on dit.

À boire et à manger ?

Bien sûr que oui. Plusieurs bars seront ouverts à l’intérieur et l’extérieur de la halle. Et plusieurs restaurateurs proposeront pizzas, plats grecs, sandwichs, ou autres façons de tenir le coup quelques heures sur place. Aucune inquiétude à avoir.

On peut prendre part à l’aventure en tant que brocanteur ?

Encore un oui ! Si vous avez des objets (de sport hein) qui encombrent votre dressing ou votre salon ou si vous avez carrément des pépites incroyables et que vous souhaitez les vendre, vous remplissez les principaux critères pour faire partie de l’aventure. Pour avoir plus d’infos sur le sujet, contactez-nous sur brocante@sofoot.com ou sur contact@trashtalk.co.

Le bonus

Vidéo de présentation faite à partir d’images prises lors de la 1ère édition. Une preuve de plus que cette Incroyable Brocante Sports est l’endroit où il faudra être le 21 mai prochain.