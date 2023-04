NBA Playoffs 2023 : Celtics – Hawks, la preview ! Apéro TrashTalk

Enfin, les Playoffs NBA sont là. Et comme tous les ans, chaque série est accompagnée de la traditionnelle preview, pour analyser et pronostiquer ce qui est sur le point de se passer. On enchaine avec la série entre les Celtics et les Hawks !

On ne les attendait pas forcément à pareille fête, mais les Hawks ont battu le Heat à la loyale et n’ont par conséquent pas volé leur place en Playoffs. Bonne nouvelle ou pas, voilà Trae Young et ses soldats dans les griffes des Celtics, finalistes NBA en titre et parmi les trois ou quatre gros épouvantails de la Ligue. De quoi nous teaser une série pas forcément équilibrée mais attention, pas pour rien qu’on a collé un H devant le mot Hexpert et on attendra donc un ou deux matchs avant de tirer quelques conclusions. Ça tombe bien car des conclusions dans cette vidéo il n’y en a pas, rien que de la projection, et plein de questions auxquelles on essaie de répondre… même si les seules réponses viendront évidemment du parquet, sans blague.

Vous connaissez la musique, on se pose peinard dans le sofa pour parler basket avec la famille. On monte le son, on prend un petit truc à grignoter et c’est parti !