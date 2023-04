La pression avant le gros coup de bourrasque ? Ce mercredi, Damian Lillard s’est entretenu avec Stephen A. Smith au sujet de son avenir à Portland, et de ses attentes personnelles vis-à-vis de l’intersaison des Blazers. Et comme d’habitude, le septuple All-Star a saisi l’occasion de la caméra pour passer un message à sa direction.

Si certaines en doutaient encore, les Blazers n’ont – au sens le plus littéral du terme – pas le droit à l’erreur sur l’intersaison qui arrive. Damian Lillard n’a pas demandé son trade. Bien trop attaché à l’institution, le 6e choix de la Draft 2012 – sélectionné par la franchise de l’Oregon – préfère gagner là où il a toujours été, que de quitter le navire pour baguer son annulaire loin de son fief. Une mentalité honorable, que Damian Lillard espère ne jamais regretter, lui qui enchaîne les coups de pression vis-à-vis de sa direction. À 32 ans, celui dont le palmarès collectif affiche « erreur 404 » souhaite débuter la saison 2023-24 entouré de potentiels All-Stars. Ras-le-marron de Jusuf Nurkic, Drew Eubanks, et des fins de saison avec un Kevin Knox à 27,6 points de moyenne. Lillard veut du neuf, de l’espoir. Et, en 2023, quelle est la meilleure façon de manifester ses envies en y attachant la chance de l’acte ? La sortie médiatique. Pour Stephen A. Smith, Dame a souligné l’importance des mois à venir pour l’institution Blazers, déjà en vacances, comme l’année dernière au même moment.

Damian Lillard knows it is time for the Blazers to figure out how to win, or some tough conversations will have to be had on both sides#sascast pic.twitter.com/ljXZfwDGpF

— Stephen A Smith (@stephenasmith) April 13, 2023