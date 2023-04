La NBA n’est jamais la dernière pour apporter son lot de saillies verbales en tous genres entre ses différents protagonistes. Et forcément, comptez sur nous pour les recenser aussi souvent que possible, car sans être trop premier degré, on est friands de ces duels musclés. Alors, c’est qui pour vous la plus grande gueule du moment ?

La précédente édition du TrashTalk Award a été remportée par le public des Nuggets qui demande le petit Joel Embiid à l’accueil

Candidat # 1 : Isiah Thomas n’est pas tendre avec Charles Oakley

Quand les anciens s’embrouillent, il y a toujours une odeur de tabac à rouler et de vieux jean mouillé. C’est précisément cette odeur que vous avez présentement dans les naseaux en entendant parler de ce beef entre les vieux loups de mer que sont Charles Oakley et Isiah Thomas. Les deux ne sont clairement pas venus pour jouer aux Pog. Oakley en a lâché une sur IT à propos de son beef avec Michael Jordan. L’ancien bourrin des Knicks s’est fendu d’une phrase laconique dans le podcast All The Smoke tenu par Matt Barnes et Stephen Jackson, jamais les derniers pour réclamer ce genre de contenus.

“Mike ne veut pas être ton ami. Il est venu dans ta ville et s’en est emparé. C’est pour ça que tu es mal, il s’est emparé de Chicago. Tu n’es pas meilleur que lui.” – Charles Oakley

Pour ceux qui ne le savent pas, bien qu’Isiah Thomas ait fait les beaux jours des Pistons, il est né à Chicago à moins de 300 miles de Detroit. Son beef avec Michael Jordan n’est pas un secret pour grand monde, mais il a été remis sur le devant de la scène avec la série Netflix The Last Dance, parue en 2020 qui a contribué à égayer un bon nombre de confinements. Suite à la parution de cette série, IT avait renouvelé sa demande d’excuses de la part de Sa Majesté qui n’a pas bronché. Mais pour l’heure, il fallait également régler le cas Charles Oakley, et il était évident que Zeke n’allait pas laisser passer cette saillie verbale.

“Je me souviens de nous quand on avait l’habitude de vous botter les fesses. Que quelqu’un regarde mes records contre chaque équipe contre lesquelles il avait l’habitude de jouer. Assieds-toi et sois humble.” – Isiah Thomas

Petite citation de Kendrick Lamar, et l’affaire est dans le sac pour l’ancienne gloire des Bad Boys de Detroit. Effectivement, il a souvent corrigé les Knicks d’Oakley à l’époque, et il se devait de le rappeler. Ne dit-on pas que c’est dans les vieux pots qu’on fait les meilleures soupes ?

Candidat # 2 : Kevin Durant se moque de la NBA et de sa nouvelle “règle des 65 matchs”

Récemment, la NBA a annoncé dans son nouveau CBA que désormais, en saison régulière, il serait nécessaire de jouer au moins 65 matchs pour être éligible aux récompenses individuelles de fin de saison. Une nouvelle règle qui peut s’entendre dans le cadre d’une lutte contre le load management, même si on imagine que des types comme Kawhi Leonard ou Zion Williamson ne seront pas du tout enchantés par ces nouvelles. Kevin Durant fait partie de ces joueurs qui ont manqué pas mal de matchs pour cause de blessure, et lorsque l’on vante ses performances dans les médias, sa réaction est très ironique.

Don’t count. Didn’t play 65 games https://t.co/slaYSpBrpj — Kevin Durant (@KDTrey5) April 7, 2023

“Kevin Durant tourne désormais à 29.1 points à des pourcentages de 61.7%, 40.4% et 91.9% sur l’ensemble de la saison (47 matchs).”

“Ça ne compte pas, je n’ai pas joué 65 matchs.”

On en parlait récemment, non content d’être dans le club des 50-40-90, KD a créé son propre club récemment, celui des 55-40-90, parce que pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? Il est le seul joueur de l’histoire à avoir réussi cela. Oui, c’est le genre de prouesse que réalise encore Kevin Durant à 34 ans, et c’est également le genre de taquet qu’il envoie à la NBA et ses nouvelles règles au même âge. Durantula n’est pas d’accord avec ce changement et le fait comprendre à sa manière. Kyle Kuzma semble également d’accord avec lui.

🤯But sure let’s leave him off all nba because he didn’t play 65 games lol🤡 https://t.co/jvKuoI6Zls — kuz (@kylekuzma) April 11, 2023

“Mais laissons-le hors des équipes All-NBA car il n’a pas joué 65 matchs.”

Candidat # 3 : Draymond Green répond du berger à la bergère à Rudy Gobert

La NBA, cet univers impitoyable dans lequel chaque chose que l’on dit peut être retournée contre soi. Rudy Gobert en a fait les frais juste après son pétage de plombs contre Kyle Anderson. On ne vous refait pas le topo exact, mais Draymond Green, qui n’a jamais apprécié plus que ça le pivot français, est monté dans sa DeLorean pour ressortir mot pour mot le même tweet qu’il lui avait envoyé il fut un temps, on vous envoie le contexte juste après la saillie verbale de Green.

Insecurity is always loud… — Draymond Green (@Money23Green) April 9, 2023

“L’insécurité est toujours aussi forte.”

En effet, alors qu’ils se battent pour une place en Playoffs, les Wolves vont finalement devoir passer par le play-in mais cette perspective a tendu les nerfs des Wolves, et donc de Gobzilla et Slow-Mo. Green s’est donc empressé de jouer là-dessus, lui qui est assuré de disputer les Playoffs et qui savoure une petite vengeance personnelle. En effet, en tout début de saison, une vidéo de Draymond Green envoyant une mandale à Jordan Poole lors d’un entraînement avait fuité, et Rudy Gobert avait tweeté exactement la même chose, sous-entendant que Dray craignait pour sa place dans le 5 majeur.

Insecurity is always loud. — Rudy Gobert (@rudygobert27) October 7, 2022

Un retour à l’envoyeur simple mais efficace donc, de la part de Draymond, qui a sorti son téléphone à peine son ultime match de saison régulière contre les Blazers gagné.

Candidat # 4 : Dillon Brooks s’en prend à LeBron James cette fois, ça ne s’arrête donc jamais ce truc ?

Qui a encore remis une pièce pour Dillon Brooks ? Ce manège semble sans fin, tant l’arrière des Grizzlies a un stock de punchlines pour à peu près chaque être vivant ayant un lien plus ou moins proche avec la NBA. Sa haine viscérale des Warriors semble s’être un peu dirigée vers les Lakers, que son équipe affrontera au premier tour des Playoffs après que les angelinos aient disposé des Wolves lors du play-in. En apprenant la nouvelle, Brooks semblait fin heureux de voir son voeu exaucé, et évidemment, il ne manquait pas d’en placer une pour LeBron James.

Dillon Brooks: “I wouldn’t mind playing LeBron in a 7-game series.” Why? “The legacy is there. First time back in the playoffs, knock him out right away in the first round. It’ll test us good. They got good pieces, good players, and that’ll be a good 1st round matchup for us.” — Mark Giannotto (@mgiannotto) April 11, 2023

Dillon Brooks : “Cela ne me dérange pas de jouer LeBron James dans une série de Playoffs.”

Journaliste : “Pourquoi ?”

Dillon Brooks : “La légende est là, c’est un retour en Playoffs pour lui. L’éliminer au premier tour des Playoffs serait un bon test pour nous. Ils ont de bons joueurs et de bons éléments, Ce sera une belle opposition pour nous.”

A Los Angeles comme à Memphis, personne n’a oublié cet accrochage entre Shannon Sharpe et à peu près toute l’équipe des Grizzlies, ni cet accrochage entre LeBron James et Desmond Bane. Les Grizzlies sont deuxièmes à l’Ouest, n’ont pas volé leur place et voudront prouver qu’il faudra compter sur eux pour la conquête du titre. Mais en face, les Lakers sont sur une sacrée dynamique et ont leur monstre à deux têtes LBJ-AD en forme à l’approche de la postseason. Bien malin qui saurait prédire qui avancera au tour suivant. Nous, on a déjà hâte de voir ce qu’il va se passer entre ces deux équipes, et on remercie d’avance Dillon Brooks d’exister, car on sait très bien qu’il ne s’en tiendra pas à ces quelques mots. Avec lui, la prochaine punchline est une sorte de bingo géant.

Candidat # 5 : Jimmy Butler paie son excès de confiance et Trae Young savoure

Entre Heat et Hawks, les nerfs ont parfois été tendus aussi. Jimmy Butler et Trae Young se sont déjà écharpés par le passé et même si ce n’est rien de bien méchant, leurs retrouvailles étaient également très attendues dans le cadre du play-in. Buckets avait d’ailleurs mis un peu d’huile sur le feu avant leur opposition, et semblait plein de confiance avant d’affronter les Pioupious.

“Je me fiche de savoir ce qui est écrit sur moi, si je suis un bon ou mauvais basketteur. Donc en abordant le match de demain (contre Atlanta), quand on aura gagné ce match, on s’occupera du reste plus tard.” – Jimmy Butler

Malheureusement, tout ne s’est pas passé comme prévu pour Butler et le Heat, qui se sont fait surprendre à domicile par les Hawks malgré une masterclass de Kyle Lowry. Trae Young et ses potes ont installé la clim à South Beach. Et ce sont tous les plans de la franchise de Miami qui sont remis en cause. Alors certes, ils ont une deuxième cartouche ce vendredi 14 avril face aux Bulls, vainqueurs des Raptors, mais ce sera pour la 8ème place et une série face aux Bucks. En tout cas, Trae Young ne pouvait pas rester sans réponse à propos du résultat final de ce match, simple mais efficace.

“J’ai vu que Jimmy a garanti une victoire contre nous. Je me suis donc assuré que cela ne se produise pas.” – Trae Young

Candidat bonus : Kyle Kuzma sort un thread pour tailler Spencer Dinwiddie

Pour répondre après de Spencer Dinwiddie, Kyle Kuzma a répondu au meneur des Wizards à l’aide… d’un thread sur Twitter, c’est du jamais vu jusqu’alors. Personne n’avait encore jamais utilisé ce moyen pour envoyer des missiles à son adversaire, et c’est désormais chose faite pour le double K qui n’en a pas manqué une seule. Dinwiddie avait à l’époque taillé Kuzma sur son style vestimentaire, son comportement et ses performances.

“Comment disait Draymond Green déjà ? “L’insécurité est grande” ? Si on le regarde lui et son approche de la vie et de la célébrité, on peut voir que ses priorités tendent à varier… Tu n’es probablement même pas une troisième star dans une bonne équipe car si tu l’étais, les Lakers t’auraient gardé.” – Spencer Dinwiddie

Un bon gros taquet bien gratos de la part de l’ancien coéquipier de Kuzma, car oui, les deux se sont bel et bien côtoyés à Washington. Mais l’ailier des Wizards n’avait aucunement l’intention de se laisser faire et a sorti l’artillerie lourde pour dézinguer son ancien coéquipier. Vous allez voir, tout y est. Et on le répète, il s’agit d’un foutu thread Twitter. On sait qu’il a le temps car il est en vacances et que les Wizards sont éliminés de la course aux Playoffs, mais quand même !

Ok so since I’m so “famous” @FanDuelTV & @SDinwiddie_25 let me give you all some clout. I’m usually unbothered but things on the internet but I will not allow this delusional guy to continue to talk about my teammates and I. Here’s a thread: 😭😭😭 — kuz (@kylekuzma) April 12, 2023

“Ok alors maintenant que je suis très “célèbre”. FansDuel TV et Spencer Dinwiddie, laissez moi équilibrer tout ça. Je me fiche habituellement des choses dites sur internet mais je n’autoriserai pas ce type matrixé à continuer de parler sur mes coéquipiers et moi”.

2.) what in the world have you won in this league? Lol you’ve been bounced around like a basketball my boy.😭😭😭 — kuz (@kylekuzma) April 12, 2023

“1. L’insécurité est bruyante ? (NDLR : référence à la phrase de Rudy Gobert et Draymond Green) Les Wizards et moi avons énormément d’immobilier dans la tête de Dinshittie. Ce gars a été signé 60 millions par une équipe et s’est fait transférer avant la fin de sa première saison de contrat.” “2. Qu’as-tu donc gagné dans cette ligue ? Lol t’as rebondi partout comme un ballon de basket mon gars.”

4.) 2nd option??? More like 2nd point guard Lol my man I watched you for two months at the end of your Wizards tenure (being the second option) average 8-4-4. Sounds good but glad you’re hooping now! — kuz (@kylekuzma) April 12, 2023

“3. Tu peux remercier Kevin Durant et Kyrie Irving pour avoir géré les 34 victoires avant le All-Star Break (11-13 depuis) pour tes Playoffs.” “4. Toi, seconde option ? Plutôt seconde option à la mène lol mon gars je t’ai regardé jouer pendant deux mois à la fin de ton passage chez les Wizards (en étant la seconde option) et tu envoyais 8 points, 4 rebonds 4 passes. Ça doit être ça, mais content que tu joues désormais !”

And last but not least! 6.) The only way you’ll ever be worth your contract is if the NBA finally gives you your wish of getting paid in crypto *check the markets* 📉 Enjoy the clicks! Go @sixers !!! — kuz (@kylekuzma) April 12, 2023

“5. Et oui, j’ai un gros contrat qui arrive. Arrête de rager lol.” “6. Dernière chose : la seule manière pour toi de valoir ton contrat serait que la NBA t’accorde le souhait d’être payé en cryptomonnaie *regarde le marché* ça ne vaut plus rien.” “Et allez les Sixers !”

On vous le disait : tout y est. Il ne manque strictement rien.

Mais qui a eu la plus grande gueule dans cet épisode ? Isiah Thomas

Kevin Durant

Draymond Green

Dillon Brooks

Trae Young

Kyle Kuzma View Results