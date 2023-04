Excellente nouvelle pour le basket-ball français. Mercredi soir, les féminines de l’ASVEL ont complètement surclassé Galatasaray en finale de l’Eurocoupe, 86 à 57. Victoire de prestige pour les Rhodaniennes, qui décrochent là le premier titre européen… de leur histoire. Rien que ça.

Deux à la suite.

Bourges la saison passée, les féminines de l’ASVEL cette année. La petite sœur de l’Euroligue, l’Eurocoupe, reste une année de plus en France. Visiblement, le trophée apprécie son croissant chaud en partant au boulot le matin. Ce titre européen est le douzième remporté par un club féminin du championnat de France. Dans le gâteau du palmarès national, Bourges ne laisse qu’une petite moitié aux “autres” avec sept de ces douze titres. Mais hier soir, ce sont bien les filles de l’ASVEL qui ont porté haut – très haut – les couleurs du basket français. L’actuel leader du championnat de France n’a absolument pas galéré contre l’une des deux ou trois meilleures équipes de Turquie. Dix points d’avance à la fin du premier quart-temps, 28 à l’entracte. Les joueuses de David Gautier ont fait preuve d’une adresse clinique dans la peinture avec un bon… 23/30 à 2-points. Sacré contraste avec le 16/44 des locales, qui – mis à part Teaira McCowan et ses 21 points – n’ont jamais affiché la gniaque digne d’une finale de coupe d’Europe. Six joueuses de l’ASVEL ont passé la barre des dix unités, avec une Marine Johannes à 20 points et 6 assists. Parfaite métronome. La politique de repêchage de l’ASVEL au sortir des États-Unis est à saluer.

Le 22 avril prochain, les féminines de l’ASVEL disputeront la finale de Coupe de France contre Basket Landes. S’ensuivront les Playoffs, lesquels elles espèrent aborder avec cette première place au classement de la régulière. Leur saison est encore loin d’être terminée. Et si… elles visaient un triplé ?