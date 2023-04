Il y a 15 ans, le 13 avril 2008, les Sonics jouaient le dernier match de leur histoire à Seattle. Un moment gravé dans l’histoire de la franchise qui deviendra le Oklahoma City Thunder lors de la saison suivante. Retour sur une soirée à la frontière entre la frustration et la nostalgie.

Sonics – Mavericks. Dernier match de saison régulière 2007-08. Derniers de l’Ouest, les Sonics sont à quelques heures des vacances… et d’un déménagement. Un peu de contexte : en 2006, l’équipe des SuperSonics de Seattle, détenue par Howard Schultz, président de Starbucks – dont le siège est à Seattle – est vendue à un groupe d’investisseurs menés par Clay Bennett. Cet homme, originaire d’Oklahoma City, a réuni autour de lui différents puissants chefs d’entreprises également basées à OKC.

Pour 250 millions de dollars, la franchise est cédée. Avec une obligation contractuelle particulière : celle de faire preuve de la meilleure foi possible pour tenter de garder la franchise dans l’État de Washington. Oui, il fallait s’en douter : un groupe d’acheteurs issus d’Oklahoma City, lié à des résultats sportifs en berne… Tout ce qu’il faut pour que des rumeurs de déménagement fassent leur chemin dans les médias.

Le déménagement sera acté en juillet, et résulte en réalité d’un conflit entre nouveaux propriétaires et collectivités publiques. La franchise demandait une nouvelle salle, majoritairement financée par la ville. Le refus de la municipalité acte la fracture entre les différentes parties et provoquera le changement de ville.

Voilà pour l’histoire. Nous sommes donc le 13 avril 2008. Si rien n’est encore officiel, les 16 272 fans présents à la KeyArena ne sont pas dupes : ils risquent d’assister au dernier match des Sonics à Seattle. D’ailleurs, Gary Payton et Fred Brown – deux légendes de la franchise – sont présents au premier rang pour l’événement. L’ambiance est électrique. Le match est lui sans grand intérêt, mais l’important n’est pas forcément sur le terrain, du moins au début. Non, tout se passe dans les gradins. Les joueurs disputent la rencontre au rythme des chants “Save our Sonics” qui descendent des travées de la salle comble.

Les locaux menés de 14 points à l’issue du premier quart-temps, la salle semble comprendre que la séparation se fera dans la défaite. Mais pourtant, quelle belle fin de soirée. Galvanisés par la foule, les Sonics feront progressivement baisser l’écart à 10, puis six points. Johan Petro, le français du groupe, va rentrer un tir capital pour laisser le rookie de l’équipe finir le travail. Ce rookie en question, c’est un certain Kevin Durant.

Pull up jumper ficelle, un move qui deviendra son arme la plus létale. Puis le lay up en contre attaque pour assurer la victoire, devant un public en fusion qui redouble de voix pour demander à Bennett d’annuler tout projet de déménagement. En vain.

L’histoire retiendra cette petite oasis de bonheur dans l’océan de tristesse que seront les prochains mois pour les fans de l’équipe. Le 2 juillet 2008, le déménagement est annoncé officiellement par la NBA. Depuis ? Des espoirs successifs, mais comme le disait si bien Rasheed Wallace en son temps : “Ball don’t lie”. Et le basketball est indéniablement lié à l’histoire de Seattle… Il faut prendre son mal en patience, le retour d’une franchise en ville n’en sera que plus beau.

