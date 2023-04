NBA Playoffs 2023 : Kings – Warriors, la preview ! Apéro TrashTalk

Comme tous les ans, chaque série de Playoffs est accompagnée sur TrashTalk de la traditionnelle preview, pour analyser et pronostiquer ce qui est sur le point de se passer. On enchaine avec la série entre les… Kings et les Warriors, oui oui, on a bien dit les Kings. LES KINGS.

Ils sont de retour pour jouer de mauvais tours, et ça valait au moins un apéro. Pas de bol, après 17 années sans Playoffs les Kings héritent pour leur grand comeback des champions en titre, tu parles d’un cadeau, mais attention car cette saison la franchise de Sacramento est tout sauf une blague qui a mal tourné. Les Rois peuvent-ils mettre fin à la boulimie de victoires des Dubs ? La folie violette peut-elle durer un tour de Playoffs de plus ? Terence Davis est-il meilleur que Steph Curry et Draymond Green doit-il retourner sur Snapchat ? On tente de répondre à tout ça, ou presque, alors… on s’installe et on en parle en commentaires ?

Vous connaissez la musique, on se pose peinard dans le sofa pour parler basket avec la famille. On monte le son, on prend un petit truc à grignoter et c’est parti !