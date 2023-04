Victor Wembanyama élu joueur du mois de mars dans le championnat de France

Alors que Scoot Henderson, dont la saison a été volontairement écourtée, est déjà enfermé à triple-tour dans un gymnase pour y parfaire ses moves avant les premiers workouts en vue de la Draft 2023, Victor Wembanyama tient toujours son rang de n°1. Pouf, joueurs du mois de mars en Betclic Élite, à très vite sur l’estrade du Barclays Center.

À la question « Ronald March méritait-il davantage ce trophée de joueur du mois ? », les chiffres répondent « peut-être ». La Chorale de Roanne a engrangé trois victoires pour deux défaites en mars. Exactement le même bilan que celui des Mets 92 sur cette période. Mais les 65 points de Ronald March en l’espace de quatre jours – 33 pour la réception du Mans et 32 à Gravelines – auraient dû suffire à faire la différence. Même topo concernant ses pourcentages. L’arrière-scoreur a terminé le mois de mars avec… 45/87 au tir. Léthal et culotté. La stat est magnifiée par un jeu risqué, en lien direct avec la première place de Roanne au classement des meilleures attaques (91,9 points par match). On peut l’adorer, le surprotéger par fierté de ce qu’il représente déjà, mais Wemby n’aurait probablement pas dû obtenir 32% des votes des fans. Ce sont ces derniers qui, par des sondages Twitter et Instagram postés sur le compte de la LNB, décident du joueur du mois. Nando De Colo – dont le mois de mars a été bon – arrive en seconde position avec 28% des voix. Ronald March ne récolte “que” 22% des votes, et Jacques Alingue ferme le pied de podium avec 18% de l’opinion exprimée en sa faveur.

Dans le plus parfait des mondes, dessiné par l’avis de la rédaction de TrashTalk, Ronald March est élu joueur du mois de mars, suivi de Victor Wembanyama, Nando De Colo et Jacques Alingue. Mais on sait comment fonctionne un “vote des fans”. La popularité compte. Wemby et De Colo, bien qu’excellents sur le parquet, disposent aussi de cet atout.

Victor Wembanyama en mars :