Puma s’est investi depuis plusieurs années dans le basketball, avec des paires qui relèvent, modèle après modèle, de nouveaux défis technologiques et sportifs. Présentes en NBA via différents joueurs, la Playmaker Pro et la Court Rider sont passées dans les mains de l’équipe TrashTalk. Verdict ? Deux belles surprises, que vous pouvez dès à présent retrouver chez les enseignes Décathlon et Intersport et sur le site de Puma.

# Playmaker Pro

Puma frappe fort avec ce modèle, sur tous les plans. D’abord, d’un point de vue esthétique, avec un maître mot : le rythme. Les lignes historiques aux souliers de la marque apportent toujours cette fluidité et un sentiment de légèreté. On retrouve également le logo sur la semelle extérieure, sans que cela ne vienne perturber la courbe de cette dernière. Détail qui a aussi son effet : la semelle extérieure. En caoutchouc anti-dérapant, le félin a travaillé le motif pour le rendre aussi agréable visuellement qu’efficace sur le terrain.

La doublure paraîtra peut-être imposante pour certains, mais elle ne casse pas le rythme visuel et surtout, apporte une protection au niveau de la cheville. L’alternance des matières crée aussi un contraste intéressant, même si l’on reconnaît que le renfort pour les lacets est à notre sens l’élément qui aurait mérité un renfort en cuir.

D’ailleurs, parlons technique, puisque la chaussure est un condensé de technologie. La languette est en tissu respirant, ce qui permet une meilleure aération et qui dans les faits, donne surtout l’impression que le pied n’est pas entravé dans ses mouvements. L’ensemble de la semelle est géré par la technologie Pro Foam, une mousse qui allie solidité, amorti et légèreté. Et c’est l’un des grands points fort de cette chaussure : le poids.

D’abord pas forcément rassuré par le fait d’avoir une chaussure très légère, c’est au final un véritable atout après quelques aller-retours. Les points de danger pour le pieds – talon et avant extérieur de la chaussure – sont renforcés et la combinaison donne un rendu global vraiment sympathique. Enfin, le coup de coeur de la maison : la semelle. Légèrement rembourrée, elle apporte un plus vraiment sympathique sur le plan du confort, tout en résistant à l’usage dans le temps.

Un alliage qui conviendra à toutes les pratiques du basket, de la D3 au fin fond de l’Allier jusqu’au plus haut niveau, puisque Marcus Smart – Boston Celtics – et Jackie Young – Las Vegas Aces, WNBA – font partie des professionnels qui rockent la paire sur les parquets les plus prestigieux du monde. Honnêtement, ce modèle est une vraie bonne surprise pour nous, en plus d’être abordable financièrement.

# Court Rider

On monte d’un cran avec la Court Rider. Déjà, sur l’aspect esthétique : les fantaisies de la Playmaker Pro laissent place à un design qui se veut clairement plus fonctionnel, sans perdre en aspect et en rendu. La ligne Puma Basketball est ultra visible, avec le logo qui fonctionne à l’endroit sur la chaussure puis à l’envers sur la semelle extérieure, à la manière d’un équilibre Ying-Yang. Tout est fait pour coller au slogan de la marque « Forever Faster ». Les lignes plongent vers l’avant de la chaussure, donnant cette impression de vitesse. À noter le petit renfort en caoutchouc souple au coeur du logo, qui vient apporter une dose de couleur. Le talon est lui aussi coloré, avec un esprit qui reste toujours le même : aller vers l’avant.

Niveau technologie, on retrouve à nouveau la mousse Pro Foam, qui allie La double est moins épaisse, mais plus serrée : une caractéristique qui conviendra à ceux qui ont besoin de sentir leur cheville sous bonne protection. La semelle extérieure est plus imposante et donc plus rigide, mais s’adapte très vite au mouvement du pied. Les multiples renforts en cuir sont la preuve que cette chaussure met au défi le temps qui passe. Plus solide que du mesh, cela assure une durabilité étendue.

Les lacets vont également chercher plus large, pour maintenir le pied un peu plus fort. Les renforts sont en cuir, et incrustés dans une courbe qui finit sa course – on vous le donne en mille – à l’avant de la chaussure, avec un petit rappel visuel sympathique dans la semelle extérieure. Semelle extérieure dans laquelle est incrustée l’inscription Puma en relief, pour former un motif qui, comme la Playmaker Pro, facilite l’adhésion au sol. La semelle intérieure est plus légère, mais cela s’accorde bien avec une chaussure qui priorise surtout le sentiment de sécurité de l’utilisateur. Une fois en piste, la chaussure tient ses promesses : on s’y sent en sécurité, sans que le poids – qui nous paraissait important au début – n’impacte un modèle finalement très réactif et dynamique.

Deux écoles différentes, mais une même finalité : les modèles Playmaker Pro et Court Rider confirment leur statut de chaussures efficaces sur tous les plans. Qu’il s’agisse de basket amateur comme de niveau plus relevé, tout le monde y trouvera son compte. Pour acquérir ces deux modèles, rendez-vous sur Puma.com ou dans vos magasins Décathlon et Intersport les plus proches !