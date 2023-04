Wow ! Quand Kyle Kuzma ouvre Twitter, ce n’est pas pour rigoler. Cette nuit, le joueur des Wizards a réagi en mode roue libre à Spencer Dinwiddie, qui a critiqué son leadership et son niveau de jeu. Une canette de Tropico, un étirement des doigts et c’est parti, session de trashtalking exceptionnelle à suivre.

“Les Wizards et moi avons énormément d’immobilier dans la tête de Dinshittie”. Les termes sont là. Et ça ne flanche pas, remballez vos astérisques pour masquer les insultes, c’est du sérieux. Kyle Kuzma s’est adonné a un long monologue offensif envers Spencer Dinwiddie, son ancien coéquipier à Washington. En cause ? Des propos du meneur des Nets, qui ont chauffé tout rouge l’ailier des Sorciers. L’embrouille n’est pas nouvelle, car les deux zozos s’étaient déjà accrochés plus tôt dans la saison, Dinwiddie affirmant que Kyle jouait un basketball destiné a obtenir un salaire, pas à gagner. Hier, Spencer en a remis une couche et ainsi déclaré sur FansDuel TV qui Kuzma n’était pas un joueur star.

“Comment disait Draymond Green déjà ? ‘Insecurity is loud ?’ […] Si on le regarde lui et son approche de la vie et de la célébrité, on peut voir que ses priorités tendent à varier… Tu n’es probablement même pas une troisième star dans une bonne équipe car si tu l’étais, les Lakers t’auraient certainement gardé.” – Spencer Dinwiddie

OUH ce caramel. Et attention, la réponse de Kuzma qui arrive est pleine de poésie et de réserve. Non c’est faux, il s’en est donné a coeur joie pour détruire son ancien coéquipier. La traduction est à retrouver sous les tweets.

Ok so since I’m so “famous” @FanDuelTV & @SDinwiddie_25 let me give you all some clout. I’m usually unbothered but things on the internet but I will not allow this delusional guy to continue to talk about my teammates and I. Here’s a thread: 😭😭😭 — kuz (@kylekuzma) April 12, 2023

2.) what in the world have you won in this league? Lol you’ve been bounced around like a basketball my boy.😭😭😭 — kuz (@kylekuzma) April 12, 2023

4.) 2nd option??? More like 2nd point guard Lol my man I watched you for two months at the end of your Wizards tenure (being the second option) average 8-4-4. Sounds good but glad you’re hooping now! — kuz (@kylekuzma) April 12, 2023

And last but not least! 6.) The only way you’ll ever be worth your contract is if the NBA finally gives you your wish of getting paid in crypto *check the markets* 📉 Enjoy the clicks! Go @sixers !!! — kuz (@kylekuzma) April 12, 2023

“Ok alors maintenant que je suis très “célèbre”. FansDuel TV et Spencer Dinwiddie, laissez moi équilibrer tout ça. Je me fiche habituellement des choses dites sur internet mais je n’autoriserai pas ce type matrixé à continuer de parler sur mes coéquipiers et moi”.

“1. L’insécurité est bruyante ? (NDLR : référence à la phrase de Rudy Gobert et Draymond Green)

Les Wizards et moi avons énormément d’immobilier dans la tête de Dinshittie. Ce gars a été signé 60 millions par une équipe et s’est fait transférer avant la fin de sa première saison de contrat.”

“2. Qu’as-tu donc gagné dans cette ligue ? Lol t’as rebondi partout comme un ballon de basket mon gars.”

“3. Tu peux remercier Kevin Durant et Kyrie Irving pour avoir géré les 34 victoires avant le All-Star Break (11-13 depuis) pour tes Playoffs.”

“4. Toi, seconde option ? Plutôt seconde option à la mène lol mon gars je t’ai regardé jouer pendant deux mois à la fin de ton passage chez les Wizards (en étant la seconde option) et tu envoyais 8 points, 4 rebonds 4 passes. Ça doit être ça, mais content que tu joues désormais !”

“5. Et oui, j’ai un gros contrat qui arrive. Arrête de rager lol.

“6. Dernière chose : la seule manière pour toi de valoir ton contrat serait que la NBA t’accorde le souhait d’être payé en cryptomonnaie *regarde le marché* ça ne vaut plus rien.

Et allez les Sixers !”

Oh my. Quelle tribune offensive. Contrat, situation sportive. Tout y est, une belle destruction en règles. Maintenant ? On attend la réponse de Spencer et surtout la prochaine confrontation en saison régulière entre les deux zozos.

Source : FansDuel TV, Kyle Kuzma via Twitter