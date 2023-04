Passée un chouille inaperçu hier entre deux previews de Playoffs NBA, l’info mérite pourtant qu’on s’y penche quelques minutes : le staff de l’Équipe de France féminine a fait ses choix et a donc dévoilé la liste des 23 qui prépareront l’EuroBasket 2023. De ces 23 seules 12 resteront et partiront en Slovénie et en Israël en juin prochain.

23 filles pour le stage du 15 mai à l’INSEP, et un entonnoir qui se réduira à 16 une semaine plus tard puis 12 pour finir. 23 filles dont la très grande majorité des mondialistes de 2022 (manquent seulement à l’appel Lisa Berkani et Marie-Eve Paget), le retour de Sandrine Gruda ou de Valeriane Vukosavljevic, pas de Isa Yacoubou dont le retour avait été évoqué ces dernières semaines, et la présence une nouvelle fois de la pépite Dominique Malonga, voilà pour les infos principales entourant la liste de Jean-Aimé Toupane, qui coachera sa deuxième compétition internationale à la tête des Bleues.

Pour préparer un Euro que nos filles voudront terminer à une autre marche que leur éternelle seconde place (médaille d’argent des… cinq derniers Euros !), les Françaises affronteront la Serbie, la Chine par deux fois et termineront leur prépa avec un match face à la Grande-Bretagne dans la fabuleuse ville de Bourg-en-Bresse.

L’objectif ? Le titre européen, qui échappe aux Bleues depuis 2009. Le roster a les moyens de ses ambitions avec Marine Johannes, Marine Fauthoux, Sarah Michel, Gaby Williams, Sandrine Gruda ou Iliana Rupert comme cadres alors, please, arrêtez avec ces deuxièmes places là, ça nous tend, nous aussi.