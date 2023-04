Ce mardi, le play-in tournament va démarrer avec une affiche opposant Miami à Atlanta en Floride. Le vainqueur ira directement en Playoffs, le perdant jouera dans un match à élimination directe vendredi. Et pour la star du Heat Jimmy Butler, il n’y a qu’un seul scénario possible.

On le sait, Jimmy Butler n’est pas du genre à avoir sa langue dans la poche, il est plutôt du genre confiant et n’hésite pas à dire tout haut ce qu’il pense.

Dans quelques heures, le leader du Heat affrontera Atlanta dans un match qualificatif pour les Playoffs. Miami, qui a terminé septième en saison régulière après une campagne plutôt décevante (44 victoires – 38 défaites), doit effectivement passer par la case play-in tournament pour composter son billet d’avion vers Boston ou Milwaukee. Match piège donc. Mais pour Jimmy, c’est surtout une formalité.

“Je me fiche de savoir ce qui est écrit sur moi, si je suis un bon ou mauvais basketteur. Donc en abordant le match de demain (contre Atlanta), quand on aura gagné ce match, on s’occupera du reste plus tard. » – Jimmy Butler annonce.https://t.co/sFQgEak8Uh — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 10, 2023

Excès de confiance ou confiance légitime ?

Quand on connaît la capacité de Jimmy Butler à élever son niveau de jeu dans les moments les plus importants, et l’historique entre Miami et Atlanta, on penche plus sur la deuxième option.

J-Buckets est sérieusement monté en puissance ces dernières semaines et on n’a aucun doute sur le fait qu’il répondra présent ce soir. Juste pour rappel, depuis le All-Star Break, Jimmy c’est 25,6 points de moyenne, avec 5,6 rebonds, 5,9 passes (pour seulement 1,4 turnover) et 1,5 interception en prime, le tout à plus de 61% de réussite au tir et 85% aux lancers-francs. Autant dire qu’il est prêt pour les grandes échéances du printemps, lui qui a porté Miami vers 11 succès en 18 matchs pour boucler la saison régulière.

Autre rappel, le Heat a défoncé Atlanta au premier tour des Playoffs l’an dernier, avec une série remportée en cinq manches sèches. Jimmy avait maltraité les pauvres Faucons (30 points, 8 rebonds, 5 passes, 3 steals de moyenne), tandis que la star d’Atlanta Trae Young s’était fait éteindre par la défense en mode barbelé de Miami. Alors certes, le Heat semble aujourd’hui moins solide que l’an passé, mais les Hawks ne sont pas plus convaincants qu’en 2022. Donc si on doit miser sur quelqu’un ce soir, clairement c’est Monsieur Butler.

Came upon this when watching Heat-Hawks stuff from last year You never know when Jimmy Butler just goes video game mode lol pic.twitter.com/Wv2jSETEsQ — Brady Hawk (@BradyHawk305) April 10, 2023

Non seulement Jimmy Butler vient d’annoncer une victoire ce soir contre Atlanta, mais en plus il a une confiance totale en son équipe du Heat pour faire un run similaire à celui de l’an passé. Après avoir terminé premier en régulière, Miami était tombé en sept matchs face à Boston en Finales de Conférence Est, passant à un tir raté de Jimmy d’aller jusqu’en Finales NBA.

“L’année dernière non plus, personne ne pensait qu’on allait gagner, donc ça n’a pas d’importance. Personne ne pense qu’on va gagner cette année, donc je m’en tape. Dans 10 ans, personne ne pensera qu’on va gagner. Je m’en tape aussi.”

Pas de doute, Jimmy Butler est prêt à déjouer tous les pronos. Et les Hawks pourraient bien représenter sa première victime ce soir.

__________

