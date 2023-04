La NBA a battu tous ses records d’affluence cette saison !

La santé de la NBA est très bonne, selon son dernier communiqué de presse. La ligue a rendu publics ses chiffres d’affluence dans les salles, et les résultats sont tout simplement historiques. De bonne augure alors que les Playoffs arrivent et que certaines affiches devraient faire le plein.

22 234 502. Le nombre de places réservées cette saison dans les différentes salles de NBA. Cela inclut le All-Star Game et les matchs délocalisés, comme à Paris notamment. Pour une saison qui a connu une concurrence historique à l’Ouest et des grosses affiches au sommet de l’Est, ces chiffres sont une belle preuve qu’après la pandémie, l’attrait d’une place physique n’effraie plus.

791. Le nombre de matchs à guichet fermé, sur 1230 matchs au total en saison régulière. Dans certaines salles, comme à San Francisco, il est très compliqué de trouver des places. Ce qui facilite quand même le remplissage d’une salle. À noter également la baisse des tarifs dans certains marchés, avec des prix planchers à mois de 20 dollars. De quoi permettre à beaucoup de gens de s’offrir le frisson de la Grande Ligue.

18 077. L’affluence moyenne. Un record. Et plus que certains championnats professionnels de football. Pour des salles fermées.

68 323. Le record d’affluence all-time sur un seul match. Battus par les Spurs, comme un symbole dans une saison où les sourires n’étaient pas forcément permis sportivement. Performance réalisée de surcroit à l’Alamodome, l’ancienne salle de la franchise de San Antonio.

97%. Le taux de remplissage des salles de NBA cette saison. Encore un record. Le produit de la NBA gagne continuellement en attractivité, la rançon d’une communication qui implique les fans et les incite à se déplacer.