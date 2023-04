Bilan statistique 2022-23 : quel joueur a terminé avec le pire plus/minus cette saison ?

Ça y est, le gong de la saison régulière a sonné, 82 matchs et des milliers de chiffres sont derrière nous. L’heure est aux mathématiques pour la rédaction de TrashTalk, qui vous propose un passage en revue des collectifs et individualités « les plus » dans différents domaines statistiques. Cinquième volet, quel joueur a terminé avec le pire plus/minus cette saison ?

À savoir : le plus/minus, c’est le différentiel de points lorsque le joueur concerné est sur le terrain.

Course effrénée entre Pistons et Rockets pour trancher : laquelle des deux équipes a pris le plus gros bouillon cette saison ? À chercher la saison de tanking, on récolte ce que l’on sème. Les chiffres sont là, manquerait plus qu’on ne les exploite pas.

Faute d’aucune blessure et de 74 matchs disputés, Jaden Ivey termine leader en partant du bas avec -642 de plus/minus sur la saison. Un bel hommage aux -621 de Théo Maledon sur l’exercice 2020-21. C’est le plus bas plus/minus depuis les -672 de Collin Sexton en 2018-19. Lui aussi n’a presque manqué aucun rendez-vous cette saison : Killian Hayes est 3e de ce classement, avec 76 matchs joués cette saison. Encore trop peu de sérénité balle en main, bon défenseur qui pourrait devenir élite dans ce domaine. Même si les résultats collectifs de Detroit y sont pour beaucoup, on en tire quand même beaucoup de frustration. Ce n’est plus la première année de Killian Hayes, c’est déjà sa troisième. Il serait temps de se montrer un poil plus valuable au sein d’un effectif de gamins, pirates et mercenaires. Au contraire de Jabari Smith Jr. qui s’autorise ce “découvert” par son statut de rookie.

