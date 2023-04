Bilan statistique 2022-23 : quelle équipe a le mieux tiré à 3-points cette saison ?

Ça y est, le gong de la saison régulière a sonné, 82 matchs et des milliers de chiffres sont derrière nous. L’heure est aux mathématiques pour la rédaction de TrashTalk, qui vous propose un passage en revue des collectifs et individualités « les plus » dans différents domaines statistiques. Second volet, quelle équipe a le mieux tiré à 3-points cette saison ?

Eh, si l’on vous dit que les Warriors n’avaient plus trôné en tête du nombre de tirs à 3-points rentrés sur une saison depuis l’exercice 2015-16, vous nous croyez ? C’est là toute leur force. Faire croire qu’ils sont ultra dépendants de leur adresse à longue distance, mais pas tant que ça. Preuve en est, les Warriors tirent cette saison à 38,5% du parking, le deuxième meilleur pourcentage de toute la NBA derrière les 38,7% des Sixers. Et pourtant, Golden State n’a terminé qu’à la 6e place de l’Ouest. Comme quoi, y’a pas que le jet de loin dans la vie.

Mais comme on parle de l’équipe qui a le « mieux tiré » à 3-points cette saison, rendons aux Sixers ce qui leur appartient. Comme dit plus haut, Philly a bombardé à 38,7% de loin, devant les 38,5% des Warriors, les 38,1% des Clippers, les 37,9% des Nuggets et les 37,8% des Nets. Peloton de Top 5 très serré, contenu en un écart de seulement 0,9%. Et derrière chaque grande réussite collective se terre une ou deux individualités de classe mondiale. Stephen Curry et Klay Thompson ont une fois encore saucé la Baie avec respectivement 42,7% et 41,2% de réussite à 3-points. Tyrese Maxey a envoyé 43,4%, Kawhi Leonard est au-delà des 40%. À chaque équipe du Top 5 son/ses leaders. Et pour la petite stat qui a son importance, Luke Kennard a été le meilleur sniper cette saison avec… 49,4% de réussite moyennant 269 tentatives. Impressionnant de régularité.

Débattez, débattez. On reste connecté. La suite des bilans statistiques de la saison 2022-23 arrive.